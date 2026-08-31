Cảnh sát giao thông Hà Nội mở đường đưa người phụ nữ nghi đột quỵ đến bệnh viện

ANTD.VN - Một người phụ nữ 72 tuổi bất ngờ co giật, méo miệng, có biểu hiện nghi đột quỵ khi đang được người thân đưa đi cấp cứu. Trên hành trình đến bệnh viện, chiếc xe chở bệnh nhân đã cầu cứu lực lượng Cảnh sát giao thông. Dưới cơn mưa, cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 6 - CATP Hà Nội đã khẩn trương mở đường đưa chiếc xe đến bệnh viện kịp thời.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 29-8, trong điều kiện thời tiết có mưa, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 do Trung tá Đoàn Xuân Thảo làm Tổ trưởng, sử dụng xe ô tô tuần tra lưu động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Hồ Tùng Mậu.

Thời điểm trên, một xe ô tô con mang BKS 30C-534.56 tiếp cận Tổ công tác. Những người trên xe cho biết đang khẩn trương đưa bà Đ.T.N (SN 1954, trú tại xã Liên Minh, Hà Nội) đi cấp cứu. Bà N có tiền sử bệnh K phổi, thời điểm đó bất ngờ xuất hiện tình trạng co giật, méo miệng, có biểu hiện nghi đột quỵ và cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu khẩn cấp.

Dưới cơn mưa, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã mở đường khẩn cấp đưa người phụ nữ nghi đột quỵ đến bệnh viện kịp thời

Nhận thấy tình trạng của bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nghiêm trọng, đòi hỏi phải được đưa đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất, Tổ công tác đã lập tức báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ. Xe tuần tra chuyên dụng của lực lượng CSGT nhanh chóng được sử dụng để mở đường, hỗ trợ xe chở bệnh nhân di chuyển qua các tuyến đường đến Bệnh viện Bạch Mai.

Với sự hỗ trợ kịp thời của Tổ công tác, chỉ sau ít phút, xe chở bệnh nhân đã tiếp cận Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai. Bà N được các y, bác sĩ tiếp nhận, thăm khám và tiến hành cấp cứu.

Nhờ sự trợ giúp, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất

Việc làm kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6 trong tình huống khẩn cấp không chỉ góp phần hỗ trợ người bệnh có thêm thời gian quý giá để tiếp cận cơ sở y tế, mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Thủ đô.

Trong mỗi ca tuần tra, kiểm soát, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ CSGT luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Những hành động thiết thực, xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm ấy góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, gần dân, sát dân và hết lòng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.