Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các chương trình, sự kiện dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

ANTD.VN - Sáng 29/8, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Triển khai quán triệt các nội dung kế hoạch bảo đảm ANTT dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9; Phương án bảo vệ chương trình bắn pháo hoa tại khu vực Công viên Thống nhất.

Với 5 ngày nghỉ liên tục, kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa của người dân tăng cao. Cùng với các điểm vui chơi, khu vực trung tâm, khu vực bắn pháo hoa tại Công viên Thống nhất dự kiến tập trung đông người đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.

Toàn cảnh hội nghị

Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường cho biết: Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Công an phường Hai Bà Trưng đã huy động 100% quân số trực từ ngày 29/8 đến ngày 2/9. Mục tiêu là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các chương trình, sự kiện quan trọng, hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố, các đoàn khách quốc tế, các khu vực, mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao có đông người tham gia; đảm bảo môi trường an toàn cho nhân dân vui chơi, nghỉ lễ.

Công an phường Hai Bà Trưng đã huy động 100% quân số trực từ ngày 29/8 đến ngày 2/9. Mục tiêu là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các chương trình, sự kiện quan trọng,

Làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối; nhận diện nguy cơ tác động, ảnh hưởng đến ANTT, các hoạt động phức tạp về ANTT có thể phát sinh và chủ động sẵn sàng áp dụng phòng ngừa, ứng phó, giải quyết các tình huống có thể xảy ra, các hoạt động in, rải tờ rơi, khẩu hiệu có nội dung chính trị xấu; tin, giả tin, sai sự thật; cháy nổ, ùn tắc giao thông…

Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Quản lý chặt chẽ về nhân hộ khẩu, cư trú, xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn.

Chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ, đảm bảo ANTT; các phương án xử lý tình huống đột xuất xảy ra; đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự vệ sinh trước, trong và sau dịp nghỉ lễ.

Đảm bảo lực lượng và phương tiện phòng cháy chữa cháy tại các khu vực tổ chức hoạt động bắn pháo hoa; chủ động phối hợp triển khai các phương án xử lý tình huống cháy nổ, giải quyết sự cố tập trung đông người xảy ra đám dập và tìm kiếm cứu nạn.

Trong đó CBCS phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệnh CAND, giữ vững lễ tiết tác phong.

Trung tá Dương Đại Việt, tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự trình bày phương án bảo vệ chương trình bắn pháo hoa tại khu vực Công viên Thống nhất

Tại hội nghị, các tổ công tác đã trình bày các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và chương trình bắn pháo hoa tại khu vực Công viên Thống nhất với phương châm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng quyết tâm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để dịp nghỉ lễ Quốc khánh và đặc biệt là chương trình bắn pháo hoa tại công viên Thống nhất được bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.