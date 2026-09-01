Bão Saudel hồi sinh thành bão số 5, liệu có tác động đến Việt Nam?

ANTD.VN -Cơ quan khí tượng thông tin, vào sáng sớm nay 1/9, áp thấp nhiệt đới- tàn dư của bão Saudel trên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 năm 2026, có tên quốc tế là Saudel.

Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 310km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62- 74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Trong ngày hôm nay, bão số 5- bão Saudel di chuyển theo hướng Đông Bắc, với vận tốc khoảng 20 km/h. Đến 7h sáng mai, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc- 116,6 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Bão số 5 vừa hồi sinh từ bão Saudel mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên Biển Đông

Theo dự báo, trong vài ngày tới, bão số 5 vẫn giữ nguyên cường độ, di chuyển theo hướng Đông Bắc rồi chuyển hướng Tây Bắc rồi di chuyển vào vùng biển phía Nam của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc rồi suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.