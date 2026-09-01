Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật xe khách chở 34 người tại Gia Lai

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách ở Gia Lai, đồng thời giao công an phối hợp với địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân...

Hiện trường chiếc xe khách bị lật ở Gia Lai làm 4 người tử vong

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ lật xe ô tô chở khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước đó vào lúc 03 giờ 10 phút ngày 31/8/2026 trên tuyến tránh quốc lộ 19, đoạn đường chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác giao thông, xe ô tô chở khách giường nằm mang biển kiểm soát 50E-449.17 do lái xe Nguyễn Cảnh Hạ Long (sinh năm 1993) trú tại tỉnh Gia Lai điều khiển lưu thông trên đường tránh theo hướng Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa cũ.

Đến vị trí Km10+600 đường tránh Đăk Đoa cũ, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, do mưa lớn, trời tối, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn và mặt đường bị sạt lở bùn đất nên lái xe mất lái, lật nghiêng xe vào lề đường bên phải chiều đi. Trên xe có 34 người (02 lái xe, 01 phụ xe, 31 hành khách). Hậu quả khiến 1 người tử vong tại hiện trường và 3 người tử vong tại bệnh viện sau đó, nhiều người bị thương.

Đây là vụ việc có dấu hiệu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 2 - 9. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong và thăm hỏi ân cần đối với những người bị thương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung mọi lực lượng, bố trí các điều kiện tốt nhất về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong;

Cùng đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý đoạn đường, đơn vị kinh doanh vận tải, cá nhân người chịu trách nhiệm và trách nhiệm của lái xe để xảy ra vụ việc; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật để làm gương và nêu cao tính răn đe trong chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không được để xảy ra những vụ việc tương tự, đảm bảo người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn, thông suốt.