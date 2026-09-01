Ảnh toàn cảnh tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục trước ngày thông xe kỹ thuật

ANTD.VN - Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 7.211 tỷ đồng đang hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng để kịp thông xe kỹ thuật vào dịp Quốc khánh 2/9. Cung đường dài hơn 2,2 km với mặt cắt ngang 50m, quy mô 8 làn xe đã thành hình rõ nét, mang lại diện mạo khang trang cho các khu dân cư trung tâm Thủ đô.

Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đi qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội nhằm khép kín trục vành đai huyết mạch, giải tỏa áp lực phương tiện cho khu vực nội đô. Đến nay, phần lớn chiều dài tuyến đường đã được thảm nhựa phẳng phiu, hệ thống cây xanh, chiếu sáng và dải phân cách cứng đã được lắp đặt đồng bộ.

Toàn cảnh tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục nhìn từ trên cao, trục đường rộng 50m với 8 làn xe uốn lượn qua các khu dân cư đông đúc của Hà Nội.

Mặt đường thảm nhựa đen bóng chia 8 làn xe cùng dải phân cách giữa phủ thảm cỏ xanh mướt nhìn thẳng từ trên cao xuống đoạn qua phường Giảng Võ.

Tuyến đường rộng thênh thang đã hoàn thiện mặt đường, hệ thống thoát nước ngầm và dải phân cách cứng, mở ra không gian thông thoáng cho khu vực nội đô.

Tại đoạn tuyến từ Voi Phục đến đường Nguyễn Chí Thanh, cả hai chiều lưu thông đều đã cơ bản hoàn thành. Mặt đường bê tông nhựa asphalt rộng rãi, vạch sơn kẻ đường màu trắng phân định rõ ràng các làn xe cơ giới. Hàng cây hoa ban cùng nhiều loại cây xanh đô thị được trồng thẳng tắp, giằng chống bằng khung thép kiên cố để chống chịu gió bão.

Các trụ đèn chiếu sáng và hàng cây xanh bên vỉa hè được cố định bằng khung giằng thép chắc chắn dọc theo hướng nhìn về các khối nhà cao tầng.

Dải phân cách giữa được chỉnh trang tỉ mỉ với thảm cỏ, hoa cảnh bung nở bên cạnh cột đèn trang trí kiểu cổ điển và hệ thống biển báo hiệu đường bộ.

Biển báo cấm đi ngược chiều và hệ thống chiếu sáng đô thị được lắp đặt hoàn chỉnh trên dải phân cách giữa khi các phương tiện bắt đầu chạy thử nghiệm.

Xe bồn chuyên dụng liên tục phun nước rửa bụi bẩn, làm sạch bề mặt thảm nhựa mới trên toàn tuyến.

Một số phương tiện đã có thể di chuyển êm thuận trên các đoạn đường vừa hoàn thiện. Không còn cảnh ùn ứ, bụi bặm kéo dài như thời điểm đang giải phóng mặt bằng, cung đường mới mở ra tầm nhìn thông thoáng kết nối trực tiếp với các trục hướng tâm và hệ thống đường sắt đô thị.

Ô tô lưu thông êm thuận trên mặt đường Vành đai 1 đoạn qua phường Láng sau khi các lớp bê tông nhựa asphalt được thảm phẳng lì.

Người dân Thủ đô đi xe máy trải nghiệm mặt đường mới rộng rãi, không còn cảnh ùn ứ thường nhật trước ngày thông xe kỹ thuật.

Tầm nhìn thoáng đãng từ mặt đường Vành đai 1 hướng về nút giao có tuyến đường sắt đô thị trên cao và các tổ hợp văn phòng, chung cư hiện đại.

Trên toàn công trường, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Các tổ thợ chia ca lát đá tự nhiên trên vỉa hè, chỉnh trang bồn hoa, dọn dẹp phế thải xây dựng ngay phía trước những dãy nhà dân vừa lùi sâu vào sau mốc giải phóng mặt bằng.

Người thợ xây dựng tỉ mỉ đặt từng viên gạch lát vỉa hè theo đường dây rọi, chạy đua tiến độ bàn giao trước dịp Quốc khánh 2/9.

Tổ công nhân tất bật vận chuyển đất màu, chỉnh sửa bồn cây và hoàn thiện lát đá vỉa hè trước những ngôi nhà vừa lùi sâu vào sau giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh phần đường đã hoàn tất, các mũi thi công cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh đang được tập trung cao độ. Đặc biệt, nút giao Nguyễn Chí Thanh có kết cấu kỹ thuật phức tạp do nằm ngay phía trên tuyến đường sắt đô thị đi ngầm, đòi hỏi quy trình gia tải và kiểm soát an toàn nghiêm ngặt trước khi hợp long toàn bộ dự án vào cuối năm nay.

Giàn giáo thép đồ sộ phục vụ thi công cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, vị trí có yếu tố kỹ thuật phức tạp do nằm phía trên tuyến metro ngầm.