Nữ Cảnh sát giao thông Thủ đô kể chuyện nghề bằng tiếng Anh

ANTD.VN - Những nữ Cảnh sát giao thông Thủ đô làm gì trong ca trực? Video ngắn bằng tiếng Anh do chính cán bộ trong cuộc giới thiệu sẽ phản ánh rõ nét công việc từ mặt đường đến xử lý hồ sơ số.

Đứng trước ống kính, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội mở đầu phóng sự bằng phần thuyết trình tiếng Anh lưu loát. Toàn bộ hình ảnh sau đó dẫn dắt người xem theo chân các nữ chiến sĩ qua từng ca trực, từ ngã tư đường phố đến các bàn máy kỹ thuật số.

​Dưới cái nắng gắt mùa hè hay đợt mưa rét mùa đông, sắc phục vàng của nữ Cảnh sát giao thông luôn hiện diện tại các nút giao trọng điểm. Động tác chỉ huy dứt khoát cùng tiếng còi giữ nhịp giúp các dòng phương tiện lưu thông an toàn, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm. Nhiệm vụ của họ là bám chốt phân luồng, hướng dẫn người tham gia giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

​Rời bục chỉ huy mặt đường, nhiều nữ cán bộ túc trực tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. Màn hình lớn tiếp nhận dữ liệu liên tục từ hệ thống camera AI trên toàn địa bàn. Từng lỗi vi phạm được trích xuất tự động phục vụ công tác phạt nguội. Tại bộ phận tiếp dân, các nữ chiến sĩ trực tiếp giải quyết thủ tục đăng ký xe, hỗ trợ người dân nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, viết module tra cứu giấy phép lái xe và hướng dẫn quét mã QR đánh giá mức độ phục vụ.

​Khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng các tuyến phố đi bộ ghi nhận nhiều cuộc trao đổi tự nhiên giữa nữ Cảnh sát giao thông và khách du lịch nước ngoài. Thông qua mô hình Câu lạc bộ Ngoại ngữ do Hội Phụ nữ đơn vị thành lập, các cán bộ chiến sĩ thường xuyên rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Họ chủ động giải đáp thắc mắc, chỉ dẫn đường sá và hỗ trợ du khách, tạo ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế.

​Đánh giá về nỗ lực này, Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội ghi nhận tinh thần tự học tập, làm chủ công nghệ và cải cách hành chính của đội ngũ nữ cán bộ chiến sĩ.

​Theo Trung tá Đào Việt Long, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng số gắn với phong trào thi đua "Ba Nhất" của Bộ Công an và Công an Thành phố, xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.