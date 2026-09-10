Cán bộ Trường Đại học dân lập Đông Đô lợi dụng quyền hạn trục lợi tiền tỷ

ANTD.VN - Biết rõ hàng chục sinh viên do mình quản lý không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp, nhưng cán bộ Đại học dân lập Đông Đô vẫn thu tiền học phí, tổ chức lớp học và nhận tiền để làm khống các báo cáo thực tập tốt nghiệp…

Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Hà Nội đã thụ lý hồ sơ vụ án ra tại trường Đại học Dân lập Đông Đô (giai đoạn 2) để đưa ra xét xử đối với bị can Nguyễn Thị Nụ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, tháng 5-2019, bị can Nguyễn Thị Nụ (SN 1989) được tuyển làm cán bộ phòng Đào tạo và quản lý sinh viên của Trường Đại học Dân lập Đông Đô. Nụ được phân công làm giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm quản lý lớp đại học Dược thuộc Khoa Sức khỏe tại trường Đại học Dân lập Đông Đô.

Một góc Trường Đại học Dân lập Đông Đô (nay là Trường Đại học Đông Đô).

Từ tháng 9-2019 đến 7-2023, lợi dụng quyền hạn được giao là giáo viên chủ nhiệm, quản lý lớp học, dù biết lớp học DU523.06 không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp, nhưng Nụ vẫn thu tiền học phí, tổ chức lớp học DU523.06, nhận tiền để làm khống các báo cáo thực tập tốt nghiệp, nhận tiền để giúp nâng điểm kết thúc học phần sinh viên.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền 27 sinh viên có tên trong lớp học DU523.06 đã nộp vào tài khoản của bà Nụ là hơn 1,9 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của sinh viên, bị can Nụ đã chi một phần để tổ chức lớp học, còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Do lớp học DU523.06 không có trên hệ thống đào tạo của trường Đại học Dân lập Đông Đô nên sinh viên lớp DU523.06 không được trường Đại học Dân lập Đông Đô cấp bằng tốt nghiệp, gây thiệt hại cho 27 sinh viên tổng số hơn 1,9 tỷ đồng. Bản thân Nụ hưởng lợi số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra (CQĐT), Nguyễn Thị Nụ khai, tháng 7-2019, Bộ Công an điều tra vụ án giả mạo trong công tác đối với việc cấp văn bằng 2 môn Tiếng Anh tại trường Đại học Dân lập Đông Đô và tháng 12-2021, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo có Kết luận thanh tra về việc đào tạo khối ngành sức khỏe tại trường Đại học Dân lập Đông Đô.

Qua đó, Nụ đã biết 27 sinh viên lớp DU523.06 không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp do không có quyết định trúng tuyển. Và để kiếm lợi, Nụ vẫn thu tiền học phí và các chi phí khác của sinh viên, tổ chức đào tạo lớp DU523.06.

Bản thân Nụ nhận thức được việc biết sinh viên lớp này không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp nhưng vẫn nhận tiền để làm khống báo cáo thực tập tốt nghiệp, nhận tiền để giúp sinh viên nâng điểm, hưởng lợi từ việc thu tiền học phí của sinh viên để tổ chức đào tạo lớp DU523.06… là sai, là vi phạm quy định pháp luật.

CQĐT đã ghi lời khai của 9 giáo viên tham gia giảng dạy tại lớp DU523.06 cho thấy họ là các giáo viên không ký hợp đồng, chỉ thoả thuận miệng theo lời mời của cá nhân Nụ tham gia giảng dạy lớp Đại học dược DU523.06 tại trường Đại học dân lập Đông Đô với mức thù lao từ 90-150 nghìn đồng/tiết học. Đến nay, Nụ chưa chi trả tiền thù lao giảng dạy cho các giáo viên này.

Liên quan đến vụ việc, ông Dương Văn Hòa (Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Đông Đô) bị xác định đã ký duyệt tại 3 phiếu thu tiền học phí học kỳ 1 cho 6 sinh viên. Việc này vi phạm quy định về việc tuyển sinh, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Dân lập Đông Đô.

Hành vi của ông Dương Văn Hòa có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bản thân ông Hòa khai mục đích việc làm của mình là để giữ sinh viên cho trường, không hưởng lợi, không vụ lợi từ việc này và không biết Nụ thực hiện hành vi vi phạm trên.

Ngoài ra, ông Hòa thực hiện nhiệm vụ do ông Trần Khắc Hùng (chủ tịch HĐQT nhà trường) chỉ đạo. Ông Hòa không quản lý trường từ tháng 6-2019 do bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác” tại trường Đại học Dân lập Đông Đô. Vì vậy CQĐT không xem xét xử lý đối với ông Dương Văn Hòa.

Theo lời khai của Nụ, sau khi thu tiền học phí của sinh viên, bị can có đưa cho ông Lê Ngọc Hà (Phó Hiệu trưởng, kiêm Phó Viện trưởng Viện 4.0) 50 triệu đồng. Tuy nhiên, ngoài lời khai của Nụ, không có tài liệu khác chứng minh…

Đối với Trần Khắc Hùng, ngày 30-7-2019, ông này bị khởi tố bị can về tội “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường Đại học Dân lập Đông Đô bà đã bỏ trốn, bị truy nã.

Ngoài lời khai của ông Dương Văn Hòa về ông Trần Khắc Hùng, không có tài liệu khác liên quan đến việc ông Hùng chỉ đạo tuyển sinh, tổ chức, đào tạo lớp DU523.06 nên CQĐT không xem xét xử lý đối với ông Trần Khắc Hùng.

Đối với 27 sinh viên lớp DU523.06, Viện kiểm sát cho rằng, các sinh viên này đã thành khẩn khai báo, hợp tác điều tra, chủ động có đơn tố giác Nguyễn Thị Nụ nên CQĐT không xem xét xử lý.

Được biết, trước vụ án này (ngày 16-7-2016), Nguyễn Thị Nụ đã bị TAND quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội tuyên phạt 38 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.