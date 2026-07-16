Khởi tố hàng loạt cán bộ UBND xã gây thất thoát ngân sách hơn 1,4 tỷ đồng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 4 bị can để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Danh tính các bị can gồm Lê Ngọc Hanh (SN 1977); Phạm Anh Tuấn (SN 1970); Nguyễn Văn Quang (SN 1974); Trần Thị Thu Thảo (SN 1970) cùng trú ở xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình - nguyên là Chủ tịch, Kế toán, Thủ quỹ UBND xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay là xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố các bị can trong vụ án

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2012 đến năm 2024, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý tài chính, ngân sách xã, không nộp đầy đủ các khoản tiền thu từ xử lý vi phạm đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu quỹ đất công ích vào ngân sách Nhà nước; để ngoài sổ sách kế toán, quản lý, sử dụng và chi tiêu trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.