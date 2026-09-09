Liên tiếp phát hiện hàng hóa nhập lậu trên địa bàn phường Việt Hưng

ANTD.VN - Trong hai ngày 7 và 8/9/2026, Đội Quản lý thị trường số 16, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Việt Hưng có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa.

Ngày 7-9, thực hiện Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, Đội QLTT số 16 phối hợp với Công an phường Việt Hưng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo do ông P.V.T làm chủ tại ngõ 95 phố Kẻ Tạnh, phường Việt Hưng, Hà Nội.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 850 sản phẩm quần áo trẻ em nhập khẩu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết là 33 triệu đồng. Ngoài ra, Đội QLTT số 16 phát hiện cơ sở đang hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng chưa thực hiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Đội QLTT số 16 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất xử phạt đối với ông P.V.T 22,5 triệu đồng về các hành vi Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định;kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Đội QLTT số 16 thực hiện kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn.

Tiếp đó, ngày 8-9, Đội QLTT số 16 kiểm tra Hộ kinh doanh N.T.Q.A tại số 140 đường Nam Đuống, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán sản phẩm 116 sản phẩm bánh Trung thu Moon cake nhập khẩu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết là 8,5 triệu đồng.

Đội QLTT số 16 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm và đề xuất xử phạt 6 triệu đồng đối với Hộ kinh doanh về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm.

Đội QLTT số 16 kiểm tra, tạm giữ hàng hóa vi phạm

Trong thời gian tới, đặc biệt trong cao điểm trước, trong và sau Tết Trung thu, Đội QLTT số 16 sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao như bánh Trung thu, thực phẩm, đồ chơi trẻ em; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.