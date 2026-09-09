Người phụ nữ phải vay lãi để sang Nhật làm thuê nhưng lại gặp kẻ lừa đảo

ANTD.VN - Cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Giang thực hiện hành vi gian dối và chiếm đoạt số tiền lớn của người phụ nữ muốn ra nước ngoài làm thuê.

Ngày 9-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa Lê Thị Thu Giang (SN 1988, ở xã Gia Lâm, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị H (SN 1968), ở Bắc Ninh.

Quá trình xét xử cho thấy, đầu năm 2024, bà H có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Thông qua chị Nguyễn Thị Th (con gái bà H) và anh Nguyễn Hải L (SN 1989, bạn chị Th), bà H liên lạc với Lê Thị Thu Giang (là vợ của anh L) để làm thủ tục xin cấp Visa đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản theo diện “Visa đầu tư kinh doanh”.

Lê Thị Thu Giang bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Ngày 17-1-2024, Giang hẹn gặp bà H cùng chị Th tại quán cà phê trên địa bàn thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm (cũ), Hà Nội. Tại đây, Giang cam kết sẽ làm thủ tục để bà H được đi Nhật Bản theo diện “Visa đầu tư kinh doanh”.

Giang yêu cầu bà H đưa 102 triệu đồng để đặt cọc làm thủ tục, hồ sơ. Tin tưởng, bà H đã đưa cho Giang số tiền trên.

Nhận tiền, Giang lập hợp đồng hợp tác đề ngày 17-1-2024 với nội dung chính “Giang sẽ làm thủ tục xin tư cách lưu trú dưới dạng kinh doanh tại Nhật và tiến hành xin Visa kinh doanh tại Nhật cho bà H với chi phí 2 triệu Yên Nhật (khoảng 350 triệu VND)” đưa cho bà H.

Khoảng 3 tuần sau, bị cáo liên hệ và thông báo cho chị Th biết việc muốn hoàn thiện hồ sơ sang Nhật Bản nhanh thì phải làm ngay thủ tục chứng minh tài chính với số tiền là 839 triệu đồng. Giang nói, nếu làm dịch vụ thì hết 60 triệu đồng còn nếu tự lo được thì không mất khoản tiền trên. Đồng thời, Giang cam kết sau 2 tuần từ khi nhận tiền, Giang sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền 839 triệu đồng cho chị Th và bà H.

Ngày 26-3-2024, bà H, chị Th chuyển khoản số tiền trên cho Giang. Nhận tiền, bị cáo lập giấy giao nhận tiền, đồng thời đưa cho bà H, chị Th giữ căn cước công dân, chìa khóa xe ô tô và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên Giang để làm tin. Tuy nhiên, Giang không làm thủ tục gì để xin Visa cho bà H như cam kết.

Sau khi nhận số tiền trên, Giang dùng để trả nợ cho mẹ ruột và cậu ruột mỗi người 50 triệu đồng. Số tiền còn lại, bị cáo trả nợ cho bản thân và chi tiêu cá nhân hết.

Đến hẹn cam kết, bà H không thấy có Visa cho mình nên liên hệ, yêu cầu Giang trả tiền nhưng không được. Đến ngày 16-1-2025, bà H làm đơn tố giác Giang đến cơ quan Công an.

Tại tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nói lời sau cùng, bị cáo Giang cho biết sau thời gian bị giam giữ, bị cáo thấy được tội trạng cũng như hành vi vi phạm pháp luật của mình đã gây ảnh hưởng tới nhiều người, gia đình và con bị cáo. Hiện nay bị cáo là mẹ đơn thân nên mong Tòa xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nuôi con và chăm sóc mẹ già.

Phía bị hại cho biết, hành vi lừa đảo của Giang đã khiến gia đình bà H điêu đứng, đã phải đi vay lãi ngân hàng để đưa tiền cho bị cáo. Bà H yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Giang 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bởi theo Tòa, hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.

Hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, chiếm đoạt số tiền lớn của bị hại nhưng không khắc phục. Do đó, cần có hình phạt tù tương xứng với hành vi bị cáo gây ra nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.