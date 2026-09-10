“Điểm mặt” những “con bạc khát nước” trong đường dây cá độ bóng đá “khủng”

ANTD.VN - Trong đường dây đánh bạc KU04, Vương Văn Anh bị xác định đặt cược 201 trận đấu bóng đá chỉ trong 2 tuần với tổng tiền hơn 18,5 tỷ đồng. Nhiều “con bạc” khác cũng bỏ ra nhiều tỷ đồng để “ăn thua”…

Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố “ông trùm” đường dây cờ bạc Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) và 55 bị can liên quan về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Hình thức sát phạt nhau ở đường dây này là đánh bạc trực tuyến qua hệ thống KU04 với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng.

"Ông trùm" đường dây đánh bạc "khủng" Hoàng Tạ Minh Cường.

Theo cáo trạng, Vương Văn Anh (SN 1974, trú xã Đại Xuyên, Hà Nội) được Nguyễn Trọng Tấn (SN 1975, trú cùng xã Đại Xuyên, Hà Nội) giao tài khoản KU040D05001, quy đổi một điểm thành 50.000 đồng để cá độ bóng đá. Hai bên thỏa thuận thanh toán tiền thắng, thua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Từ ngày 1 đến 14-5-2025, Văn Anh sử dụng 265.855 điểm để đặt cược tổng cộng 201 trận bóng đá. Tất cả các trận đều có số tiền đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên. Tổng số tiền bị can này bị xác định dùng để đánh bạc là hơn 18,5 tỷ đồng. Sau khi đối trừ kết quả, Anh thắng 94 triệu đồng.

Một con bạc khác là Vũ Đắc Viên (SN 1990, ở xã An Khánh, Hà Nội) được Nguyễn Chí Tỉnh thông qua Nguyễn Quang Hòa giao tài khoản cá độ với giá quy đổi 50.000 đồng mỗi điểm. Viện kiểm sát xác định, tổng số tiền Viên sử dụng đánh bạc là hơn 9 tỷ đồng. Kết quả, Viên thua hơn 1,1 tỷ đồng.

Nguyễn Mạnh Quyết (SN 1986, trú xã An Khánh, Hà Nội) thì vừa trực tiếp cá độ, vừa giao tài khoản cho người khác đánh bạc để hưởng chênh lệch. Từ ngày 6-8 đến 8-9-2025, Quyết sử dụng 29.399 điểm để đặt cược 316 trận bóng đá, trong đó 75 trận có số tiền từ 5 triệu đồng trở lên. Tổng số tiền đánh bạc trong giai đoạn này là hơn 4,3 tỷ đồng.

Cộng với những lần cá độ trước đó, Quyết bị xác định trực tiếp đánh bạc với tổng số tiền hơn 4,37 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can này còn tổ chức cho Nguyễn Như Ly đánh bạc hơn 303 triệu đồng.

Nhiều "con bạc" bị lực lượng chức năng bắt giữ trong một vụ án khác.

Tương tự, Ngô Trung (SN 1994, trú phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) đặt cược 316 trận bóng đá chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 17-8-2025. Trong số này có 155 trận sử dụng từ 5 triệu đồng trở lên. Tổng số tiền đánh bạc được xác định là hơn 1,77 tỷ đồng và thua hơn 86 triệu đồng.

Nguyễn Văn Chuẩn (SN 1990, ở xã Anh Khánh, Hà Nội) được giao tài khoản có giá quy đổi lên tới 100.000 đồng mỗi điểm. Từ ngày 10-2 đến 9-3-2025, Chuẩn đặt cược 171 trận bóng đá, trong đó 145 trận có số tiền từ 5 triệu đồng trở lên. Tổng số tiền bị can dùng để “ăn thua” là hơn 1,47 tỷ đồng và bị thua gần 42 triệu đồng.

Không chỉ cá độ bóng đá, hệ thống tài khoản còn được sử dụng để chơi xóc đĩa và mua bán số lô, số đề. Theo đó, Nguyễn Đình Đại (SN 1982, trú xã Thường Tín, Hà Nội) bị các định dùng tài khoản có giá quy đổi 100.000 đồng mỗi điểm để chơi 11 ván xóc đĩa. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc gần 1,9 tỷ đồng. Đại thua hơn 146 triệu đồng.

Nguyễn Chí Tỉnh (SN 1989, trú xã An Khánh, Hà Nội), một trong những người giữ vai trò tổ chức, còn trực tiếp cá độ bóng đá và đánh lô, đề với nhiều người. Tổng số tiền Tỉnh sử dụng đánh bạc gần 269 triệu đồng. Kết quả đối trừ, Tỉnh thắng hơn 136 triệu đồng nhưng các bên chưa thanh toán.

Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định, phục hồi, khai thác dữ liệu về hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong các điện thoại, máy tính, CPU máy tính thu giữ của các bị can và những người liên quan.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự cho thấy, trong các mẫu gửi giám định tìm thấy lịch sử trình duyệt web, tin nhắn SMS, tin nhắn trên các ứng dụng Zalo, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger lưu giữ dữ liệu, thông tin phản ánh hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của “ông trùm” Hoàng Tạ Minh Cường cùng các “con bạc” liên quan.

Viện kiểm sát cho rằng lời khai của các bị can phù hợp với lịch sử cá cược, sao kê ngân hàng và lời khai của những người liên quan. Dữ liệu phục hồi từ điện thoại, máy tính cũng thể hiện các tin nhắn liên quan việc giao tài khoản, đặt cược và thanh toán tiền thắng, thua.