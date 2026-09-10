Kiểm tra, phát hiện nhiều thực phẩm “3 không” dịp Tết Trung thu

ANTD.VN - Lực lượng chức năng phát hiện nhiều thực phẩm “3 không”: không hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng trong dịp Tết Trung thu, khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi chọn sản phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện số lượng lớn bánh trung thu không rõ xuất xứ

Ngày 08/9/2026, Đội QLTT số 16 (Chi cục QLTT TP Hà Nội) kiểm tra hộ kinh doanh N.T.Q.A tại số 140 đường Nam Đuống, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán sản phẩm 116 sản phẩm bánh Trung thu Moon cake nhập khẩu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết là 8,5 triệu đồng.

Trước đó, trong 2 ngày 03 và 04/9/2026, Đội QLTT số 22 cũng liên tiếp kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa vi phạm gồm: xúc xích, trứng ngũ vị, kẹo dẻo, bánh ngọt, trà sữa, măng cay, mỳ ống, rong biển, mỳ ăn liền và một số loại thực phẩm khác. Đây đều là những mặt hàng được tiêu thụ phổ biến, nhất là trong nhóm người trẻ và trẻ em.

Trong dịp Trung thu, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm như: bánh kẹo, bánh trung thu… sẽ tăng cao, vì vậy, đây là thời điểm các vi phạm về thực phẩm diễn ra phức tạp. Lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp này để ngăn chặn thực phẩm kém chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Không chỉ tại Hà Nội, nhiều địa phương khác cũng đồng loạt kiểm tra, kiểm tra thị trường thực phẩm.

Sáng ngày 5/9, tại Trạm thu phí đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (thuộc địa phận phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh), Đội QLTT số 1 (chi cục QLTT TP Quảng Ninh) phối hợp với tổ công tác điểm kiểm soát số 4 tiến hành khám phương tiện vận tải do ông T.V.L, sinh năm 1980, địa chỉ thường trú: Thôn Bình Dân, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng là lái xe kiêm chủ hàng; trên xe vận chuyển 112 chai rượu vang trắng và 864 chiếc bánh trung thu xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.

Tiếp đến, chiều ngày 07/9/2026, tại khu vực Cổng chợ Ka Long, Phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh, Đội QLTT số 1 tiến hành khám phương tiện vận tải xe ô tô BKS 30L-303.09 ông N.A.D, sinh năm 1990, địa chỉ thường trú: Khu Ka Long, phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh là lái xe kiêm chủ hàng; trên xe vận chuyển 2.520 chiếc bánh trung thu xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.

Các đối tượng khai nhận nhận toàn bộ số bánh trung thu và rượu trên mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa vận chuyển đi bán kiếm lời. Đội QLTT số 1 đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xử phạt và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Tại Cao Bằng, lực lượng chức năng cũng kiểm tra, phát hiện 5 thùng carton có nhãn chữ nước ngoài, bên trong các thùng là 30 gói xúc xích, có tổng trọng lượng 57 kg, trị giá 3,6 triệu đồng theo giá niêm yết. Toàn bộ hàng hóa nêu trên là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng vi phạm về thực phẩm, lực lượng chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về nguồn gốc hàng hóa, điều kiện bảo quản và vệ sinh an toàn thực phẩm. Người dân nên chọn mua các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng để tránh rủi ro về sức khỏe.