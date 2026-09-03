Truy xét nhanh, bắt khẩn cấp tên cướp hung hãn

ANTD.VN - Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 2 ngày sau khi tiếp nhận tin báo về một vụ cướp tài sản trong siêu thị, Công an phường Đại Mỗ và Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng gây án.

Chiều 30-8, Công an phường Đại Mỗ tiếp nhận tin báo của người dân về việc nhân viên siêu thị W trên địa bàn phường bị một đối tượng xông vào dùng dao khống chế, đe dọa cướp tiền nhưng không thành, nhưng đã lấy đi chiếc điện thoại mang nhãn hiệu Samsung của nhân viên cửa hàng.

Hình ảnh sự việc

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chỉ huy Công an phường Đại Mỗ đã báo cáo Phòng CSHS đề nghị phối hợp cùng vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo trình báo của nhân viên cửa hàng, trước khi gây án, đối tượng đã vào mua một chai sữa và lần thứ 2 quay lại mua một chiếc kem. Khi nhân viên vừa mở khay cất tiền, đối tượng đã giơ dao đe dọa, yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ “giết”.

Đối tượng Tiến thời điểm bị bắt

Với tinh thần cảnh giác cao, nhân viên thu ngân đã đóng khay cất tiền, lùi vào góc nhà. Nhưng tên cướp vẫn hết sức manh động, nhảy qua quầy thu ngân và tiếp tục dùng dao đe dọa nhân viên thu ngân.

Sau đó, do sợ bị phát hiện, đối tượng đã lấy chiếc điện thoại, bỏ ra ngoài lên xe tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đại Mỗ và Đội Trọng án - Phòng CSHS đã khẩn trương tổ chức lực lượng, chia thành nhiều mũi tiến hành rà soát, dựng hướng đi, hướng đến của đối tượng.

Đáng chú ý, qua quá trình rà soát, lực lượng Công an còn phát hiện chiếc xe máy đối tượng sử dụng trong vụ cướp là tang vật của vụ trộm cắp tài sản do chính anh ta gây ra.

Kiên trì theo dấu, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Công an phường Đại Mỗ và Phòng CSHS CATP đã xác định đối tượng manh động gây ra vụ cướp trong siêu thị là Lường Văn Tiến (SN 2000) trú tại xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Lực lượng công an cơ sở thông tin Tiến là người nghiện ma túy, thường không về nhà mà lang thang làm nghề thợ sơn tường ở Hà Nội.

Với tinh thần quyết tâm cao phải bắt giữ đối tượng trước ngày Quốc khánh, đồng thời ngăn chặn đối tượng bỏ trốn hoặc tiếp tục gây án, 5 tổ công tác của Công an phường Đại Mỗ và Phòng CSHS đã chia thành nhiều hướng truy bắt đối tượng.

Sau 48 giờ truy xét, chiều 1-9, tổ công tác Công an phường Đại Mỗ và Phòng CSHS CATP Hà Nội đã bắt giữ được Lường Văn Tiến ở tổ dân phố Đồng Quan, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình khi đang trên đường trốn chạy.