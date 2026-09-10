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Pháp luật

Gã đàn ông 5 lần 'mò ví' trộm tiền

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Linh Nhi

ANTD.VN - Công an xã Hoà Lạc, Hà Nội vừa bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản, quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng còn gây ra 4 vụ trộm khác.

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Đối tượng Trần Ngọc Hưng

Ngày 7-9-2026 Công an xã Hòa Lạc tiếp nhận đơn trình báo của anh H.Đ.C (SN 1999, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) về việc bị mất trộm tài sản là số tiền 7 triệu đồng tại nhà trọ ở thôn 3, xã Hòa Lạc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoà Lạc đã tổ chức xác minh, rà soát các mối quan hệ và khoanh vùng đối tượng có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã làm rõ và vận động Trần Ngọc Hưng (SN 1983, trú tại xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai) ra đầu thú. Tại cơ quan Công an, Hưng khai ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, gã còn gây ra 4 lần trộm cắp tiền khác của cùng bị hại vào các ngày 24-7; 2-8; 15-8 và 17-8 với tổng số tiền là 34 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Hưng về tội trộm cắp tài sản.

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Từ khóa:

#Trộm cắp tài sản

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