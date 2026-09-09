45 ngày truy vết đường dây san chiết, tiêu thụ trái phép khí gas tại vùng ven Hà Nội

ANTD.VN -Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, sự phối hợp trách nhiệm của Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế, lực lượng Công an xã Nam Phù đã bóc gỡ đường dây liên hoàn chuyên san chiết, tiêu thụ trái phép khí gas quy mô lớn.

Đây là một trong những đường dây - ổ nhóm san chiết, tiêu thụ khí gas trái phép lớn bị khởi tố điều tra, khẳng định quyết tâm của lực lượng CATP Hà Nội trong việc ngăn chặn nguy cơ cháy nổ từ những “quả bom” gas ở các khu dân cư; đấu tranh quyết liệt hành vi gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ; và hơn hết, là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

5 đối tượng bị khởi tố

Đến thời điểm này, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả, là Trịnh Thanh Vân (SN 1985, trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội); Phạm Ngọc Tiến (SN 1990, trú tại xã Nam Phù); Nguyễn Văn Long (SN 1975, trú tại xã Nam Phù); Phạm Thương Gia (SN 1988, trú tại xã Nam Phù) và Trần Công Đoàn (SN 2001, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội).

Một buổi họp án của Công an xã Nam Phù

Trong số này, Cơ quan điều tra xác định vai trò chủ mưu, tổ chức của Trịnh Thanh Vân. Theo Cơ quan điều tra, Vân cũng là đối tượng cuối cùng bị bắt trong vụ án này; và, người phụ nữ này liên quan đến nhiều doanh nghiệp có biểu hiện hoạt động san chiết, tiêu thụ trái phép khí gas, hoạt động trong thời gian dài.

Công an xã Nam Phù và Phòng An ninh kinh tế đồng loạt kiểm tra các cơ sở san chiết gas trái phép

Hoạt động của đường dây này xoay quanh “vỏ bọc” là Công ty Cổ phần khí Công nghiệp Bảo Hân (Công ty Bảo Hân), với người đại diện theo pháp luật là ông T.V.T (SN 1957) là Giám đốc. Tuy nhiên, hoạt động của Công ty Bảo Hân trên thực tế do Trịnh Thanh Vân trực tiếp quản lý, điều hành. Trịnh Thanh Vân cũng là người trực tiếp liên hệ làm việc tuyển dụng nhân viên ((kế toán, kỹ thuật, lái xe…), và phân công công việc cho nhân viên.

Trịnh Thanh Vân...

Và các đồng phạm

“Tính từ thời điểm phát hiện hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của đường dây này, cho đến khi bắt được Trịnh Thanh Vân, chúng tôi mất khoảng 45 ngày. Bởi, hoạt động của đường dây này có sự tính toán, đối phó tinh vi với cơ quan chức năng; chưa kể thủ đoạn khép kín trong từng công đoạn gian lận của các đối tượng nhằm tiêu thụ khí gas giả”, chỉ huy Công an xã Nam Phù cho biết…

Trên cơ sở báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, được sự phối hợp chặt chẽ của phòng chức năng CATP, ngày 6-8, Công an xã Nam Phù phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đồng loạt kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh và thẩm tra, xác minh 1 cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn xã Nam Phù (Hà Nội). Những cơ sở này đều liên quan chặt chẽ với 5 đối tượng hiện đang bị Cơ quan điều tra khởi tố.

Bóc gỡ từng mắt xích

Cụ thể, tại cơ sở nạp khí LPG tại thôn Đông Trạch (xã Nam Phù), do ông P.V.L làm đại diện; lực lượng chức năng phát hiện 101 vỏ bình gas và 94 bình chứa khí LPG (gas). Qua xác minh với đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu (Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân, Công ty TNHH Gas Venus...), cơ quan chức năng ghi nhận toàn bộ 94 bình gas (mang các nhãn hiệu như Petro Hồng Hà, Venus, Thăng Long Petrol, Gas Đất Việt, GP Petrol, Sellan gas...) đều là hàng giả.

Hình ảnh dây chuyền và sản phẩm các bình khí gas san chiết trái phép

Tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh của ông N.N.S (địa chỉ thôn Tân Hà, xã Nam Phù); lực lượng chức năng phát hiện 31 chai LPG nghi vấn là hàng giả; 14 chai LPG có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu; đồng thời tạm giữ 312 chai LPG ghi thông tin của Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải để làm rõ. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này đang có 1.645 chiếc tem chống hàng giả và 257 chiếc màng co nghi vấn giả mạo các thương hiệu Dầu khí Đài Hải, Gas Venus, Trần Hồng Quân.

Tiếp đó, tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh của Nguyễn Văn Long (tại thôn Tân Hà, xã Nam Phù), lực lượng chức năng phát hiện 8 chai LPG nhãn hiệu Hoàng Long Gas và 1 chai LPG nhãn hiệu Aseam Gas có màng co nhưng không có tem chống hàng giả. Các sản phẩm này có dấu hiệu giả mạo tên, địa chỉ, tổ chức sản xuất.

Niêm phon kho hàng

Ngoài ra, đoàn kiểm tra liên ngành Công an - Quản lý thị trường cũng tiến hành kiểm tra đối với Hộ kinh doanh N.X.T (xã Tam Hưng, Hà Nội); phát hiện 5 chai LPG nghi vấn giả nhãn hiệu Dai Hai Petro loại 12kg/chai. Kiểm tra tại hộ kinh doanh N.V.T (xã Thường Tín, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện 63 chai LPG giả nhãn hiệu Dai Hai Petrol loại 12kg/chai.

Trong một diễn biến khác, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe bồn BKS: 29E-195.98 kéo theo rơ-moóc BKS: 29RM-058… do ông Đ.V.H điều khiển, vận chuyển khí LPG từ Hải Phòng về Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận sự việc để tiếp tục xác minh làm rõ hợp đồng vận chuyển và hóa đơn kèm theo.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức từ khâu san chiết, vận chuyển, phân phối đến bán lẻ. Trong đó, cơ sở tại thôn Đông Trạch (xã Nam Phù) đóng vai trò là cơ sở nạp khí LPG; 2 cơ sở tại thôn Tân Hà (xã Nam Phù) là 2 đầu mối tiêu thụ; 2 Hộ kinh doanh N.X.T và N.V.T chuyên trách mua gas từ các cơ sở trên để bán lẻ ra thị trường.

"Chưa nói đến chất lượng sản phẩm, riêng hành vi tổ chức san chiết trái phép khí gas ở những khu vực, địa điểm hết sức tạm bợ, không đủ điều kiện an toàn cháy, nổ, thực sự là nguy cơ lớn đối với cộng đồng dân cư xung quanh. Đáng chú ý, nhiều đối tượng trong đường dây này có ý đồ, phương thức đối phó với lực lượng chức năng bằng cách thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, hoặc đóng cửa khi cảm thấy bị phát hiện", chỉ huy Công an xã Nam Phù thông tin và cho biết, đơn vị đnag tiếp tục phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan chức năng khuyến cáo

Theo đại diện Phòng An ninh kinh tế - CATP Hà Nội, trong vụ việc này, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong quản lý vỏ bình gas để thu gom, san chiết trái phép, làm giả nhãn hiệu nhằm thu lợi bất chính.

Chúng thu gom vò bình, tem chống hàng giả, màng co của nhiều thương hiệu nhằm tạo ra sản phẩm có hình thức giống hàng hóa hợp pháp, mang nhãn hiệu đã được bảo hộ, khiến người tiêu dùng khó phân viện hàng giả, hàng nhái.

Từ vụ việc này, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi lựa chọn, mua và sử dụng gas; ưu tiên mua tại các cửa hàng, đại lý, đơn vị phân phối có địa chỉ rõ ràng, hoạt động công khai và có thông tin liên hệ cụ thể. Người tiêu dùng nên lưu giữ thông tin về đơn vị cung cấp, thời điểm mua và các chứng từ liên quan để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.

Người dân cần cảnh giác với các sản phẩm có giá thấp bất thường so với mặt bằng chung, không vì tiết kiệm chi phí mà mua, sử dụng gas không rõ nguồn gốc. Khi nhận bình gas, cần kiểm tra tình trạng vỏ bình, nhãn hiệu, thông tin sản phẩm, van, màng co và các dấu hiệu niêm phong.

Trường hợp bình bị móp méo, hư hỏng, han gỉ nghiêm trọng, thông tin không rõ ràng hoặc có dấu hiệu bị can thiệp, thay đổi, người dân không nên tiếp tục sử dụng mà cần liên hệ đơn vị cung cấp để được kiểm tra, thay thế hoặc hướng dẫn xử lý nhằm bảo đảm an toàn.

Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu tập kết số lượng lớn vỏ bình gas bất thường, san chiết khí gas tại địa điểm không phù hợp, vận chuyển hoặc lưu giữ khí gas không rõ nguồn gốc, thu gom vỏ bình, tem nhãn, màng co của nhiều thương hiệu hoặc kinh doanh sản phẩm có dấu hiệu giả mạo, người dân cần kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Chi hội gas miền Bắc gửi thư cảm ơn

Ngày 13/8/2026, thay mặt Hiệp hội gas Việt Nam - Chi hội gas miền Bắc, ông Phan Văn Hùng – Phó Chủ tịch Chi hội đã gửi Thư cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội, CATP Hà Nội và Công an xã Nam Phù, để bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn trước chiến công của lực lượng Công an Hà Nội.

“Đây là sự nỗ lực và quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại và môi trường kinh doanh khí hóa lỏng trên địa bàn TP. Hà Nội và khu vực miền Bắc. Chiến công này đã góp phần rất quan trọng trong việc bảo vệ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong thị trường kinh doanh khí hóa lỏng trên địa bàn TP. Hà Nội nói riêng, các tỉnh phía Bắc và trên toàn quốc…”, trích nội dung thư cảm ơn của Chi hội gas miền Bắc.