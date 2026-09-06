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Pháp luật

Tạm giam đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Ninh Hiệp

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Linh Nhi

 ANTD.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn, Nguyễn Thị Thu Hằng đến quán nước gây rối, rồi cầm dao và cuốc truy đuổi một người phụ nữ khác.

Khoảng 20h ngày 27-6, tại khu vực KCN Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, Hà Nội, chị N đang bán hàng nước thì Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1990, trú tại Hiền Lương, Phú Thọ) đến gây rối, đuổi khách, dùng chân đạp đổ 2 bàn, làm vỡ 6 chiếc cốc.

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Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hằng

Sau đó, Hằng tiếp tục cầm dao và cuốc đuổi theo một người phụ nữ khác đang ngồi trong quán, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Phù Đổng đã phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát hệ thống camera, lấy lời khai nhân chứng và thu thập tài liệu phục vụ điều tra.

Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hằng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, Công an xã Phù Đổng khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh, kiềm chế, giải quyết trên cơ sở pháp luật; tuyệt đối không sử dụng hung khí, bạo lực hoặc có hành vi gây mất an ninh, trật tự. Mọi hành vi vi phạm sẽ được lực lượng Công an xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#Gây rối

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