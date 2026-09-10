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Truy xét nhóm thanh niên có hành vi xô xát, ẩu đả gây mất trật tự công cộng

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Linh Nhi

ANTD.VN - Công an phường Kim Liên, Hà Nội khẩn trương xác minh, truy xét và làm rõ nhóm thanh niên có hành vi xô xát, ẩu đả gây mất trật tự công cộng trên tuyến đường Trường Chinh.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Kim Liên phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh, ngày 3-9-2026, một nhóm thanh niên xô xát, ẩu đả trên đường Trường Chinh, thu hút sự quan tâm của dư luận và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Ngay sau đó, Công an phường Kim Liên đã nhanh chóng tổ chức xác minh, rà soát để làm rõ vụ việc.

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Các đối tượng tại hiện trường

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an phường đã xác định được nhóm thanh niên gồm 5 đối tượng Đ.M.D (SN 2011), V.M.K (SN 2009), L.A.Đ (SN 2009), T.N.M (SN 2010) và V.Đ.T (SN 2011), cùng trú tại Hà Nội, liên quan vụ việc gây rối trật tự công cộng vào ngày 3-9, trước số 120 đường Trường Chinh, phường Kim Liên; đồng thời kêu gọi các đối tượng ra tự thú.

Đến ngày 5-9, các đối tượng T.N.M, L.A.Đ, V.M.K và Đ.M.D đã đến cơ quan Công an phường thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đối với V.Đ.T hiện nay Công an phường đã xác định được nhân thân và T. không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan Công an, tiếp tục xác minh triệu tập T để điều tra làm rõ.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ T.N.M, L.A.Đ, V.M.K để điều tra, xử lý về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" được quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

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Từ khóa:

#Trộm cắp tài sản

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