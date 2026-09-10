Tạm giữ tài xế gây tai nạn khiến 3 người thương vong

Khoảng 12h57' ngày 9-9, tại Km51+400 Quốc lộ 6, thuộc tổ dân phố Lâm Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo và xe ô tô khách 16 chỗ, làm 2 người tử vong, 1 người bị thương nhẹ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Cơ quan điều tra lấy lời khai của tài xế

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 28H-006.34, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 29R-533.88, do Nguyễn Hải Linh (SN 1981, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội, va chạm với xe ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 29E-083.88, do Hoàng Văn Việt (SN 1980, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Trên xe ô tô khách có 6 người. Hậu quả, 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người bị thương nhẹ. Xe ô tô khách bị hư hỏng phần bên trái.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp với Viện kiểm sát, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Lương Sơn khẩn trương cứu chữa người bị thương, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, phương tiện và khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do Nguyễn Hải Linh điều khiển xe không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, dẫn đến tai nạn. Vị trí xảy ra tai nạn không phải điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Phọ đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Hải Linh để điều tra theo quy định của pháp luật và tiếp tục xác minh việc chấp hành các quy định về nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện.