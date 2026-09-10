Nam tài xế đặt mua nhiều giấy tờ giả để hành nghề lái xe

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuân (SN 1977), trú tại xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng đặt mua nhiều giấy tờ giả để sử dụng

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2026, Nguyễn Văn Tuân không có công việc ổn định nhưng đã liên hệ với các đối tượng chưa rõ lai lịch để đặt làm giả 3 giấy phép lái xe, phục vụ việc nâng hạng giấy phép lái xe cho bản thân. Sau khi có giấy tờ giả, Tuân sử dụng để ký hợp đồng làm lái xe chở khách cho một số hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách.

Cơ quan điều tra xác định, Tuân còn đặt làm giả 11 loại giấy tờ, gồm giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe và chứng chỉ sơ cấp nghề cho nhiều người khác, qua đó thu lợi bất chính 43,3 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, truy nguồn số giấy tờ giả, xác minh các đối tượng có liên quan và những trường hợp đã sử dụng giấy tờ giả để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc sử dụng giấy tờ giả để hành nghề lái xe, đặc biệt là vận tải hành khách, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hành khách và người tham gia giao thông.