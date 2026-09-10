Trốn truy nã 6 năm, lộ diện bởi ‘bình luận’ trên mạng của cô vợ ‘hờ’

ANTD.VN - Tổ công tác Công an xã Đan Phượng, Hà Nội đã mất 20 ngày đi khắp các tỉnh từ Nghệ An đến TP.HCM mới bắt được Nguyễn Hoài Đông - đối tượng có lệnh truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng Công an xã Đan Phượng, việc thực hiện chỉ tiêu thanh lọc đối tượng truy nã luôn được đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, nhất là với các đối tượng có lệnh truy nã lâu năm.

Qua tra cứu dữ liệu hệ thống kết hợp nguồn tin trinh sát, Công an xã Đan Phượng xác định đối tượng Nguyễn Hoài Đông (SN 1999) trú tại tỉnh Nghệ An có lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam.

Chỉ huy Công an xã Đan Phượng đã điều động một tổ công tác vào Nghệ An – nơi cư trú trước đây của Đông và gia đình. Tại đây, qua nắm thông tin, các trinh sát phát hiện trong câu chuyện với người láng giềng, mẹ Nguyễn Hoài Đông đã chia sẻ rằng anh ta đã có “người thương” ở TP.HCM và người phụ nữ này sắp sinh con, bà phải vào chăm.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát đã có những thông tin cơ bản của mẹ Nguyễn Hoài Đông. Đáng chú ý, người phụ nữ này cũng sử dụng mạng xã hội, có trang Facebook cá nhân mang tên C.T, đăng tải hình ảnh quảng cáo bán bánh nếp. Dưới bài đăng này có một tài khoản mạng xã hội tên K.A không để ảnh đại diện bình luận với nội dung “bánh ngon quá mẹ ơi, gửi cho con mấy cái”. Các trinh sát cũng xác định bà C.T đã có lần chuyển tiền cho K.A.

Lắp ghép từ nhiều mảnh dữ liệu, tổ trinh sát xác định tài khoản tên K.A là của bạn gái Nguyễn Hoài Đông. Người phụ nữ này hiện đang sinh sống tại tỉnh Sóc Trăng (cũ) nay là xã Vĩnh Hưng, TP Cần Thơ.

Lạc vào một vùng sông nước, không quen địa bàn nhưng tổ “bắt nã” vẫn không nản chí, kiên trì nắm bắt từng chút thông tin nhỏ để tư liệu về “cô bạn gái Nguyễn Hoài Đông” một ngày một dày thêm.

Những tháng ngày ấy đã “trả công” tổ trinh sát bằng việc có được câu trả lời chính xác về tung tích K.A, thậm chí cả mẹ cô ta. Nhiều người cho biết cả 2 đang thuê trọ tại khu dân cư Hưng Lợi 1 – TP.HCM. Các trinh sát đã phối hợp với Công an địa phương rà soát 5.000 căn nhà cho thuê tại khu vực này, xác định được địa chỉ nhà trọ của K.A.

“Mật phục nhiều ngày liền trước cửa nhà trọ, chỉ thấy có K.A mang bụng bầu đi ra đi vào. Dù vậy, lúc ấy, chúng tôi có niềm tin vững chắc rằng Nguyễn Hoài Đông cũng đang sinh sống tại đây. Đúng như nhận định của chúng tôi, mật phục đến ngày thứ 3, Đông xuất hiện và tổ công tác áp sát di lý anh ta về Hà Nội” – trinh sát hình sự Công an xã Đan Phượng chia sẻ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hoài Đông khai nhận, năm 2020, anh ta làm nhân viên của một quán bar ở khu vực quận Hoàn Kiếm (cũ). Mới làm ở đó được khoảng 3 tháng thì dịch Covid-19 xảy ra nên quán phải đóng cửa.

Lúc này, chủ quan bar cho Nguyễn Hoài Đông mượn 1 chiếc máy tính xách tay. Không có tiền chi tiêu cá nhân, Đông đã mang chiếc máy tính này đi cầm cố được số tiền khoảng gần 3 triệu đồng và sử dụng hết.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội căn cứ vào hành vi của Nguyễn Hoài Đông đã khởi tố đối tượng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; nhiều lần triệu tập lên làm việc nhưng Đông không thực hiện.

Sau đó, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã. Nguyễn Hoài Đông khai biết mình bị truy nã nên đã bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh Bình Dương, Sóc Trăng (cũ). Quá trình lẩn trốn Đông làm nghề tự do và thường xuyên thay đổi công việc và nơi ở liên tục để tránh bị phát hiện.

Hiện Công an xã Đan Phượng đã bàn giao đối tượng Nguyễn Hoài Đông cho Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.