Cặp vợ chồng biến căn hộ cao cấp đi thuê thành tài sản của mình

ANTD.VN - Thuê căn hộ cao cấp của người phụ nữ người nước ngoài, Cường sau đó thuê người làm giả giấy tờ về tài sản và cùng vợ sử dụng nó để lừa đảo.

Ngày 10-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Phùng Nam Cường (SN 1996, ở phường Yên Hòa, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Liên quan, bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1995, vợ bị cáo Cường) cũng bị xem xét về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, nội dung vụ án cho thấy, từ năm 2016, Phùng Nam Cường tham gia hoạt động môi giới và kinh doanh bất động sản. Năm 2020, Cường kết hôn với Nguyễn Thị Thùy Linh. Đến khoảng tháng 7-2022, Cường thuê căn hộ số A2705, khu đô thị Sunshine Center (phường Từ Liêm, Hà Nội) với giá 22 triệu đồng/tháng, rồi chuyển về đây sinh sống. Căn hộ này của bà Kim Moo Yeon (quốc tịch Hàn Quốc).

Phùng Nam Cường và đồng phạm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cũng trong năm 2022, do cần tiền trả nợ, tiêu sài, Cường huy động tiền của nhiều người và hứa hẹn trả thêm từ 20 -30% lợi nhuận cho khoản đầu tư sau khoảng 2 tháng. Khi đến thời hạn trả lợi nhuận theo cam kết, Cường sử dụng chính tiền góp vốn của những người đầu tư để trả gốc và lợi nhuận cho họ.

Lúc này, Cường nảy sinh ý định làm giả các tài liệu về việc mua bán căn hộ A2705 Sunshine Center giữa Cường và chủ đầu tư Sunshine Center để lấy đó làm tài sản đảm bảo cho các khoản tiền Cường kêu gọi góp vốn đầu tư.

Thực hiện ý định, bị cáo liên hệ, đặt làm 1 con dấu tròn có hình “CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES”, sử dụng các mẫu tài liệu có sẵn từ khi còn làm việc tại công ty Sunshine Homes. Sau đó, Cường tự điền thông tin và ký tên mình vào phần người mua căn hộ, tự ký tên Tổng Giám đốc công ty là Đỗ Văn Trường rồi đóng dấu tròn giả lên trên.

Tiếp đến, Cường đưa ra thông tin gian dối với ông Nguyễn Công Chứ, anh Vũ Anh Tuấn và anh Trương Văn Khanh về việc vợ chồng bị cáo là chủ sở hữu hợp pháp của căn hộ A2705 và sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các khoản tiền Cường vay hoặc kêu gọi đầu tư vào các dự án bất động sản không có thật.

Do tin tưởng Cường sẽ sử dụng tiền để kinh doanh bất động sản và tin tưởng các tài liệu về căn hộ A2705 Sunshine Center là thật, trong thời gian từ tháng 8-2023 đến tháng 1-2025, ông Chứ, anh Tuấn và anh Khanh đã chuyển cho Cường tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Trong đó, ông Chứ chuyển 6 tỷ đồng, anh Tuấn chuyển hơn 2,5 tỷ đồng và anh Khanh chuyển 7,5 tỷ đồng.

Nhận tổng số tiền trên, Cường không sử dụng để đầu tư kinh doanh như cam kết mà sử dụng một phần số tiền này để trả cho ông Chứ, anh Tuấn và anh Khanh, nói là tiền gốc, lãi từ việc đầu tư nhằm tạo sự tin tưởng. Số tiền còn lại, bị cáo sử dụng để trả tiền gốc, lãi đầu tư hoặc trả nợ cá nhân cho nhiều người khác. Tổng số tiền Cường đã chiếm đoạt của 3 người nêu trên là gần 14 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Thùy Linh, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 8-2024, bị cáo này biết căn hộ A2705 Sunshine Center là do Cường thuê. Tuy nhiên, vì muốn giúp Cường có tiền để kinh doanh nên Linh cùng chồng đưa ra thông tin gian dối về việc căn hộ A2705 Sunshine Center là của hai vợ chồng bị cáo.

Ngoài ra, ngày 29-10-2024 Linh cùng Cường đã ký với anh Trương Văn Khanh hợp đồng đặt cọc số tiền 4 tỷ đồng để mua bán căn hộ trên… Hành vi của Linh bị xác định giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Cường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Khanh.

Đưa vụ án ra xét xử và sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phùng Nam Cường tổng mức án 23 năm tù về 3 tội danh bị truy tố. Bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh cũng bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.