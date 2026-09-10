Truy tìm chủ xe máy liên quan đến nhóm thanh niên lạng lách giữa đêm

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý, điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra ngày 21-6-2026 trên địa bàn phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 22h25 ngày 21-6-2026, Công an phường Cửa Nam tiếp nhận tin báo của người dân về một nhóm khoảng 10 thanh niên đi trên 5 xe mô tô, có biểu hiện không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và vượt đèn đỏ qua nhiều tuyến phố trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cửa Nam đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và làm rõ 4 trường hợp có liên quan đến vụ việc.

Trong số những người được xác minh có Nguyễn Hữu Minh (sinh năm 2009), điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29BD-135.50, chở Mai Nguyễn Đức Đạt (sinh năm 2008). Trong quá trình di chuyển trên phố Tràng Tiền, phường Cửa Nam, do không làm chủ được tốc độ, chiếc xe đã va vào dải phân cách.

Qua xác minh, chiếc xe mô tô Honda Wave màu đen bạc, biển kiểm soát 29BD-135.50, theo thông tin trên giấy đăng ký xe đứng tên ông Vũ Thanh Cường (sinh năm 1977). Làm việc với cơ quan Công an, ông Cường cho biết đã bán chiếc xe nhưng không nhớ thông tin của người mua.

Cơ quan điều tra đã tiến hành tra cứu tại Phòng Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Hà Nội và xác định các phương tiện nêu trên không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội xác định 2 phương tiện gồm: Xe mô tô Honda Wave màu đen bạc, biển kiểm soát 29BD-135.50; Xe mô tô Honda AirBlade màu xanh đen, biển kiểm soát 15AC-082.94 đều có số khung và số máy nguyên thủy.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đề nghị cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hoặc có thông tin liên quan đến quyền sở hữu, quá trình mua bán, sử dụng đối với các phương tiện nêu trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội để cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết.

Mọi thông tin liên quan, đề nghị liên hệ: Đồng chí Nguyễn Thế CôngĐiều tra viên - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0912 776 771

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị các cá nhân, tổ chức có thông tin phối hợp cung cấp, góp phần phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.