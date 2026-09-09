Từ vụ trọng án ở Đồng Nai: Khi nào dao bị coi là “vũ khí quân dụng”?

ANTD.VN -Về vụ án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, ngoài hành vi “giết người”, Nguyễn Đức Anh còn bị khởi tố thêm tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Vậy khi nào dao được coi là “vũ khí quân dụng”?

Đáng buồn, vụ án mạng xảy ra tại Đồng Nai không phải hi hữu. Thực tế cho thấy, từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, việc sử dụng dao, kiếm thiếu kiểm soát đã dẫn đến thương tích, thậm chí tước đoạt tính mạng người khác đã diễn ra tại nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận.

Cách đây không lâu, vào ngày 18/5/2026, tại thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, ông Nguyễn Văn Vỹ (sinh năm 1964), đã dùng dao làm trọng thương con trai là Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1990). Do vết thương quá nặng, anh Thuận tử vong. Nguyễn Văn Vỹ bị khởi tố về hành vi “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Về vấn đề trên, dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 quy định dao có tính sát thương cao là dao sắc, dao nhọn thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Việc xác định tính chất của dao có tính sát thương cao phụ thuộc vào mục đích sử dụng.

Hung thủ và hung khí được đối tượng sử dụng trong vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Dao có tính sát thương cao được sử dụng với mục đích thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ thì được xác định là vũ khí thô sơ.

Còn nếu dao có tính sát thương cao nếu được sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì được coi là vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 75/2024/TT-BCA cũng nêu rõ những đặc điểm, cấu tạo của dao sắc, nhọn có tính sát thương cao như: Tay cầm, lưỡi dao; lưỡi sắc và nhọn, hình dạng thẳng hoặc cong, có chiều dài từ 12cm trở lên, chiều rộng từ 2cm trở lên.

Quy định trên có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm. Người dân cần hiểu rằng, không thể lấy lý do “dao là vật dụng sinh hoạt” để biện minh cho việc sử dụng dao tấn công người khác, gây rối hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Khi được sử dụng với mục đích trái pháp luật, loại dao này có thể được xác định theo tính chất pháp lý tương ứng và người sử dụng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Luật cũng đặt ra trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dao có tính sát thương cao. Theo quy định hiện hành, khi có yêu cầu của cơ quan Công an, các tổ chức, cá nhân này có trách nhiệm cung cấp thông tin về số lượng, chủng loại sản phẩm, nhãn hiệu, tên cơ sở sản xuất để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Như vậy, không chỉ súng, đạn, bom, mìn mới có thể thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về vũ khí quân dụng. Một số loại dao có tính sát thương cao, nếu sử dụng nhằm xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe con người cũng bị coi là “vũ khí quân dụng”.

Ngoài ra, trường hợp dao có tính sát thương cao được sử dụng nhằm xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác và được xác định là vũ khí quân dụng, người thực hiện hành vi còn có thể bị xử lý về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự - Luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.