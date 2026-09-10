Ai đã mua hàng hoá là nước hoa của Vũ Hồng Ngọc đến trình báo và cung cấp tài liệu cho cơ quan Công an

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đang điều tra vụ án “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (là nước hoa) xảy ra ngày 06/01/2022 tại địa chỉ số 23 nghách 32 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Theo thông tin của CQ CSĐT - CATP Hà Nội, từ tháng 01/2021 đến tháng 01/2022, Vũ Hồng Ngọc, sinh năm 1986, địa chỉ: Tổ 42 phường Phú Thượng, Tp Hà Nội là chủ cơ sở kinh doanh nước hoa có in nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới và không rõ nguồn gốc, xuất xứ như Gucci, Chanel, Tomfor... xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Ngày 06/01/2022, Cơ quan công an đã kiểm tra cơ sở kinh doanh của Ngọc và phát hiện, thu giữ 1012 lọ nước hoa các loại in nhãn hiệu nhiều thương hiệu nổi tiếng. Ngọc bán với hình thức online trên mạng xã hội cho người tiêu dùng.

Ngày 16/7/2026, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hồng Ngọc về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại điều 226 Bộ luật hình sự.

Để giải quyết vụ án nhanh chóng, triệt để và bảo đảm quyền lợi của những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã mua hàng hoá là nước hoa của Vũ Hồng Ngọc nêu trên đến trình báo và cung cấp tài liệu. Người dân có thể liên hệ Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; điều tra viên Phí Thị Thu Trang, số điện thoại 097 2887334 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luat. Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng mua hàng của Vũ Hồng Ngọc sớm trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.