Bắt đối tượng mang lệnh truy nã đỏ của Interpol

ANTD.VN - Quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Phú Diễn, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một công dân Hàn Quốc đang bị Interpol ra lệnh truy nã.

Ngày 7-9-2026, tổ công tác Công an phường Phú Diễn, Hà Nội trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Khu đô thị Goldmark, trên địa bàn phường, phát hiện một nam giới người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Đối tượng Lim Hyun Woo và Lệnh truy nã đỏ của Interpol

Tại thời điểm kiểm tra, người đàn ông xuất trình hộ chiếu số M135T3905 mang tên Lim Hyun Woo (SN 1999) - quốc tịch Hàn Quốc. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định người này nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, thời hạn lưu trú đến ngày 9-9-2026.

Xác minh nhanh thân nhân đối tượng, tổ công tác Công an phường Phú Diễn xác định Lim Hyun Woo đang có Quyết định truy nã số A-11455/7-2026 ngày 21/7/2026 của Cơ quan Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổ công tác đã đưa Lim Hyun Woo về trụ sở Công an phường Phú Diễn để tiếp tục làm rõ và tại đây Lim Hyun Woo khai nhận tháng 8-2025, đã tham gia vào tổ chức lừa đảo viễn thông và tài chính do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Cụ thể, Lim Hyun Woo liên hệ với bị hại với 2 vai trò giả danh cơ quan Nhà nước đề nghị mua hàng giúp, đồng thời giả danh công ty nhận tiền thanh toán hàng hóa.

Theo lời khai của Lim Hyun Woo, đối tượng này sẽ liên hệ với bị hại, nói “tổ chức/ cơ quan cần thiết bị phòng cháy, đề nghị liên hệ với Công ty A để mua giúp và sẽ hoàn tiền sau đó”. Để tạo sự tin tưởng, Lim Hyun Woo gửi cho bị hại danh thiếp của Công ty A, sau đó giả danh Công ty A để hướng dẫn nạn nhân về việc thanh toán tiền mua thiết bị.

Bằng thủ đoạn này, Lim Hyun Woo và ổ nhóm tội phạm quốc tế đã chiếm đoạt tài sản của 113 bị hại với tổng số tiền khoảng 4,1 triệu USD.

Công an phường Phú Diễn đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để bàn giao đối tượng Lim Hyun Woo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.