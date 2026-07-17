Rút vụ án vi phạm điểm thi ở Chuyên Tuyên Quang về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Ngày 17-7-2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 7/7/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, ngay sau khi xuất hiện thông tin có những dấu hiệu bất thường về kết quả điểm thi tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xác minh thông tin.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 5-7, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, là Thư ký Điểm thi vì đã có hành vi vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho các thí sinh dự thi môn Toán.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT, bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ở vị trí này, bị can Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán chưa đúng quy chế thi.

Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy, là Thư ký điểm thi vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán. Hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế thi tốt nghiệp THPT, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội.

Đến ngày 7-7, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định pháp luật, trong đó có Trưởng Điểm thi Trần Thị Thu Hằng và Thư ký Nguyễn Hà Duy.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan điều tra xác định, Hội đồng thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi THPT quốc gia năm 2026.

Đến ngày 17-7, Cơ quan điều tra đã khởi tố 27 bị can liên quan đến vụ việc này, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.