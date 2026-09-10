ANTD.VN - Tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, tuyên truyền và xét nghiệm ma túy đối với công nhân, người lao động, Công an xã Vĩnh Thanh, Hà Nội chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy tại các công trình, dự án trên địa bàn.

Công an xã Vĩnh Thanh chủ động ngăn ma túy len vào công trình xây dựng

Rà soát từ nơi ăn, chốn ở của công nhân

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy đối với người lao động tại các công trình, dự án xây dựng, lán trại trên địa bàn thành phố, Công an xã Vĩnh Thanh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát, phòng ngừa nguy cơ ma túy phát sinh từ cơ sở.

Theo Trung tá Châu Ngọc Hà, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Thanh: “Đặc thù tại các công trình xây dựng là lực lượng lao động thường xuyên biến động, trong đó có cả lao động thời vụ, người từ nhiều địa phương đến làm việc và lưu trú tại lán trại. Đây cũng là nhóm địa bàn cần được lực lượng chức năng thường xuyên nắm tình hình, bởi nếu công tác quản lý thiếu chặt chẽ, các đối tượng xấu có thể lợi dụng để lôi kéo, dụ dỗ công nhân sử dụng trái phép chất ma túy hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Xác định phòng ngừa là nhiệm vụ quan trọng, đơn vị đã chủ động rà soát các công trình, dự án đang triển khai, nắm số lượng và tình hình người lao động, đồng thời kết hợp kiểm tra nơi ăn ở, sinh hoạt với tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy”.

Trong ngày đầu tháng 9/2026, Công an xã Vĩnh Thanh phối hợp Đoàn Thanh niên thôn Vĩnh Thanh tổ chức kiểm tra, xét nghiệm tìm chất ma túy trong nước tiểu đối với công nhân, người lao động đang làm việc tại hai công trình trên địa bàn.

Tại công trình xây dựng Trường THCS Vĩnh Thanh 2, lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm đối với 27 công nhân thuộc Công ty TNHH Bình Dương. Tại khu vực Miếu Vĩnh Thanh, 7 công nhân thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn HC đang thực hiện công việc tu sửa cũng được xét nghiệm. Tổng cộng 34 công nhân, người lao động được kiểm tra. Kết quả, 34/34 trường hợp đều âm tính với chất ma túy.

Cùng với xét nghiệm, cán bộ Công an xã Vĩnh Thanh trực tiếp nắm tình hình, kiểm tra điều kiện ăn ở, sinh hoạt của người lao động; đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Công an xã Vĩnh Thanh phối hợp Đoàn Thanh niên thôn Vĩnh Thanh tổ chức kiểm tra, xét nghiệm tìm chất ma túy trong nước tiểu đối với công nhân, người lao động đang làm việc tại hai công trình trên địa bàn

Những phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng có thể sử dụng để lôi kéo, dụ dỗ người lao động sử dụng trái phép chất ma túy cũng được cảnh báo. Qua đó, giúp công nhân nhận diện sớm nguy cơ, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và chủ động nói không với ma túy.

Lực lượng Công an xã cũng đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, người quản lý công trình nâng cao trách nhiệm trong quản lý nhân công, nhất là lao động thời vụ và những trường hợp lưu trú tại các khu lán trại. Khi phát hiện biểu hiện nghi vấn liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, cần kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an để xác minh, xử lý.

Phòng ngừa sớm, giữ bình yên từ cơ sở

Thực tế cho thấy, tại những công trình xây dựng có đông người lao động, việc quản lý không chỉ dừng ở hoạt động sản xuất mà còn phải quan tâm đến đời sống, sinh hoạt và các mối quan hệ của người lao động trong thời gian lưu trú. Bởi vậy, việc Công an xã chủ động xuống tận công trình, gặp gỡ công nhân, kiểm tra nơi ở, tuyên truyền và tổ chức xét nghiệm ma túy có ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng ngừa.

Đây không chỉ là hoạt động kiểm tra đơn thuần mà còn là cách để lực lượng Công an cơ sở nhận diện nguy cơ, kịp thời phát hiện những vấn đề có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ngay từ địa bàn dân cư.

Kết quả 34/34 trường hợp âm tính với chất ma túy là tín hiệu tích cực, song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì công tác quản lý, phòng ngừa thường xuyên. Bởi lực lượng lao động tại các công trình luôn có sự thay đổi, trong khi phương thức hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, việc lôi kéo người sử dụng ma túy có thể diễn ra dưới nhiều hình thức.

Công an xã Vĩnh Thanh phối hợp rà soát, đảm bảo ANTT tại công trường xây dựng

Thời gian tới, Công an xã Vĩnh Thanh tiếp tục tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, rà soát các công trình, dự án xây dựng và khu vực lán trại tập trung đông công nhân trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, vận động sẽ được thực hiện song song với kiểm tra, xét nghiệm và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định.

Mục tiêu được đặt ra là chủ động nhận diện, ngăn chặn nguy cơ ngay từ đầu, không để các công trình, dự án xây dựng trở thành nơi phát sinh tệ nạn xã hội hoặc bị các đối tượng lợi dụng làm địa điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ những công việc cụ thể như kiểm tra nơi ở, nắm nhân khẩu, tuyên truyền pháp luật đến xét nghiệm ma túy, lực lượng Công an xã Vĩnh Thanh đang từng bước đưa công tác phòng, chống ma túy đi sâu vào từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở, bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động và xây dựng địa bàn không có điểm nóng về ma túy.