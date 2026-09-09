Phát hiện 2 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

ANTD.VN - Qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và quản lý người nước ngoài, Công an xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội đã phát hiện, làm rõ 2 người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đang thuê trọ trên địa bàn.

Phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 10-8-2026, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Vĩnh Thanh phát hiện 2 người nước ngoài quốc tịch Lào đang tạm trú tại một phòng trọ của ông P.V.T., ở thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường liên quan đến việc cư trú, lực lượng Công an xã đã tiến hành kiểm tra, xác minh nhân thân, quá trình nhập cảnh và mục đích có mặt tại địa phương của 2 trường hợp này.

Qua làm việc, đấu tranh làm rõ, cả 2 khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, không thực hiện các thủ tục nhập cảnh theo quy định. Mục đích của việc nhập cảnh là tìm kiếm việc làm.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sau khi vượt qua khu vực biên giới thuộc tỉnh Sơn La để vào Việt Nam, 2 người này tiếp tục di chuyển xuống Hà Nội. Khi đến địa bàn xã Vĩnh Thanh, cả hai thuê phòng trọ tại thôn Ngọc Chi để lưu trú, chờ tìm kiếm việc làm thì bị Công an xã phát hiện, kiểm tra.

Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài tại cơ sở. Với phương châm chủ động nắm tình hình từ địa bàn, Công an xã Vĩnh Thanh đã kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, nhanh chóng xác minh, làm rõ quá trình di chuyển, nhập cảnh và mục đích cư trú của các trường hợp liên quan.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Vĩnh Thanh đã tiến hành các biện pháp xác minh cần thiết, làm rõ những nội dung liên quan; đồng thời phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an thành phố Hà Nội để lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng tại Công an xã Vĩnh Thanh

Trong quá trình giải quyết, lực lượng Công an cơ sở cũng tập trung xác minh quá trình 2 người nước ngoài từ khu vực biên giới vào Hà Nội, nơi lưu trú và các mối quan hệ liên quan, qua đó phục vụ công tác đánh giá, xử lý vụ việc đúng quy định.

Đến ngày 9-9-2026, Công an xã Vĩnh Thanh đã hoàn tất việc bàn giao 2 người nước ngoài trên cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (PC10) - Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục quản lý, bố trí nơi lưu trú và thực hiện các thủ tục xử lý, trục xuất theo quy định.

Từ vụ việc trên, Công an xã Vĩnh Thanh tiếp tục tăng cường công tác nắm địa bàn, quản lý cư trú, nhất là đối với người nước ngoài; chủ động rà soát, kiểm tra những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.