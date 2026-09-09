Sản xuất, buôn bán gas giả nhiều thương hiệu, 5 người bị khởi tố

ANTD.VN - Căn cứ vào hành vi sản xuất, kinh doanh gas giả, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng.

Như ANTĐ đã thông tin, ngày 20-8-2026, Phòng An ninh kinh tế - CATP Hà Nội phối hợp với Công an xã Nam Phù và Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra 5 cơ sở sản xuất, san chiết gas trái phép, có dấu hiệu buôn bán gas giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn các xã Thanh Trì, Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín.

Các lực lượng đồng loạt kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở san chiết gas trái phép

Trong vụ việc này, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong quản lý vỏ bình gas để thu gom, san chiết trái phép, làm giả nhãn hiệu nhằm thu lợi bất chính.

Chúng thu gom vỏ bình, tem chống hàng giả, màng co của nhiều thương hiệu khác nhau nhằm tạo ra sản phẩm có hình thức giống hàng hóa hợp pháp, mang nhãn hiệu đã được bảo hộ, khiến người tiêu dùng khó nhận biết hàng giả, hàng nhái.

Quá trình kiểm tra 5 cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện các tổ chức, cá nhân có sự câu kết trong nhiều khâu từ nạp khí, san chiết, lưu giữ đến phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhằm che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Tổ công tác Phòng An ninh kinh tế phối hợp Công an xã Nam Phù và Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cơ sở san chiết gas

Thay vì tập trung toàn bộ hoạt động tại một địa điểm, các đối tượng sử dụng nhiều cơ sở khác nhau để chứa, san chiết, dán màng co, dán tem, lưu giữ và tiêu thụ sản phẩm.

CATP Hà Nội xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Do đó, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Từ vụ việc này, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi lựa chọn, mua và sử dụng gas; ưu tiên mua tại các cửa hàng, đại lý, đơn vị phân phối có địa chỉ rõ ràng, hoạt động công khai và có thông tin liên hệ cụ thể. Người tiêu dùng nên lưu giữ thông tin về đơn vị cung cấp, thời điểm mua và các chứng từ liên quan để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.

Một cơ sở san chiết gas trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Người dân cần cảnh giác với các sản phẩm có giá thấp bất thường so với mặt bằng chung, không vì tiết kiệm chi phí mà mua, sử dụng gas không rõ nguồn gốc. Khi nhận bình gas, cần kiểm tra tình trạng vỏ bình, nhãn hiệu, thông tin sản phẩm, van, màng co và các dấu hiệu niêm phong.

Trường hợp bình bị móp méo, hư hỏng, han gỉ nghiêm trọng, thông tin không rõ ràng hoặc có dấu hiệu bị can thiệp, thay đổi, người dân không nên tiếp tục sử dụng mà cần liên hệ đơn vị cung cấp để được kiểm tra, thay thế hoặc hướng dẫn xử lý nhằm bảo đảm an toàn.

Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu tập kết số lượng lớn vỏ bình gas bất thường, san chiết khí gas tại địa điểm không phù hợp, vận chuyển hoặc lưu giữ khí gas không rõ nguồn gốc, thu gom vỏ bình, tem nhãn, màng co của nhiều thương hiệu hoặc kinh doanh sản phẩm có dấu hiệu giả mạo, người dân cần kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.