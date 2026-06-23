"Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026" khởi động tại Gia Lai

ANTD.VN - Những hoạt động đầu tiên của cuộc thi đã chính thức diễn ra tại Gia Lai, quy tụ các nữ doanh nhân trên cả nước trong hành trình kết nối, giao lưu và lan tỏa hình ảnh phụ nữ hiện đại, bản lĩnh.

Trở lại với mùa giải thứ tư, "Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026" tiếp tục hướng đến mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của nữ doanh nhân Việt Nam. Cuộc thi do Hãng Truyền hình Trực tuyến Việt Nam tổ chức, được Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai cấp phép theo văn bản số 1868/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 11/5/2026; bản quyền cuộc thi đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTT&DL chứng nhận theo số 10485/2023/QTG.

Theo kế hoạch, sân chơi diễn ra từ ngày 22 đến 26-6-2026 tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, hưởng ứng "Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026" với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh". Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, thiện nguyện, trình diễn thời trang và các vòng thi chính thức. Đại diện Ban tổ chức chia sẻ, cuộc thi hướng tới việc tôn vinh hình ảnh nữ doanh nhân bản lĩnh, năng động, có trách nhiệm với cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội. Qua nhiều mùa tổ chức, cuộc thi dần trở thành sân chơi kết nối các nữ doanh nhân trên cả nước, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực về hình ảnh người phụ nữ trong thời đại mới.

Trưởng Ban tổ chức – Hoa hậu Hạnh Nguyên và Phó Trưởng Ban tổ chức – Hoa hậu Mai Anh

Mới đây, các thí sinh đã có mặt tại Gia Lai, chính thức bước vào cuộc thi với việc phần thi trình diễn dạ hội trong các thiết kế của nhà thiết kế Tony Phạm. Đây là hoạt động đầu tiên sau khi các thí sinh chính thức tập trung tại "nhà chung", mở đầu hành trình tranh tài của mùa giải thứ tư.

Không chỉ là hoạt động trình diễn thời trang, chương trình còn là dịp để các thí sinh làm quen với sân khấu, rèn luyện kỹ năng biểu diễn và thể hiện sự tự tin trước những vòng thi chính thức. Trong khung cảnh hoàng hôn bên bến du thuyền, sự kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật trình diễn và cảnh quan thiên nhiên đã tạo nên điểm nhấn cho phần thi.

Hoa hậu Mai Anh cùng thí sinh tham dự cuộc thi

Hoa hậu Đại sứ Chu Thị Hồng Hoa với phần vedette kết show cùng NTK Tony Phạm

Trước khi tham gia chương trình dạ hội, các thí sinh đã tham gia trải nghiệm không gian cảnh quan trong khu vực, tìm hiểu thêm về địa phương đăng cai cũng như chuẩn bị tâm thế cho những phần thi tiếp theo.

Trước đó cùng ngày, lễ trao sash và số báo danh cho các thí sinh đã chính thức diễn ra với sự tham dự của ông Nguyễn Hoàng Trung - Chủ tịch cuộc thi; "Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu" Nguyễn Hạnh Nguyên - Trưởng Ban tổ chức; "Hoa hậu Truyền thông Quốc gia" Lê Thị Mai Anh và nhà thiết kế Tommy Nguyễn - Phó Trưởng Ban tổ chức, cùng đại diện các đơn vị đồng hành.

Các thí sinh tại lễ trao sash cuộc thi

Tại buổi lễ, các nữ doanh nhân đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước lần lượt nhận sash và số báo danh, chính thức bước vào hành trình tranh tài. Đây được xem là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự hiện diện của các thí sinh tại mùa giải năm nay.

Ngay sau lễ trao sash, Ban tổ chức đã tổ chức cuộc họp đầu tiên nhằm phổ biến quy chế, lịch trình và các nội dung chuyên môn của cuộc thi. Bà Đặng Gia Bena - Chủ tịch "Miss Business World" đồng thời là nhà sáng lập "Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam" đã tham gia trực tuyến để gửi lời động viên và chia sẻ tới các thí sinh.

Một số hình ảnh mở đầu của cuộc thi: