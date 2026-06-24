Hoa hậu Bảo Ngọc làm rõ thông tin tuyển sinh bị hiểu nhầm do lỗi AI

ANTD.VN -Hoa hậu Bảo Ngọc vừa chính thức lên tiếng, khẳng định rằng việc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy thuộc School of International and Public Affairs (SIPA), Columbia University là thông tin hoàn toàn chính xác. Toàn bộ quá trình ứng tuyển, xét tuyển và các thông tin học vụ liên quan đều được thực hiện theo đúng quy trình chính thức của nhà trường.

Trước đó, thông tin về việc Bảo Ngọc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy tại Columbia University (Hoa Kỳ), đã xuất hiện tranh luận xoay quanh nội dung thư tuyển sinh được đăng tải trên mạng xã hội.

Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ, trong thư tuyển sinh ban đầu dành cho kỳ nhập học Summer 2026, cô nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD theo chính sách xét duyệt của chương trình ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, do kế hoạch tham gia Miss World 2026 đã được chuẩn bị từ trước, Bảo Ngọc đã chủ động đề nghị xin điều chỉnh thời điểm nhập học sang năm 2027 và đã được phía nhà trường chấp thuận. Điều này đồng nghĩa các điều kiện hỗ trợ tài chính ghi nhận tại thời điểm nhập học năm 2026 sẽ được nhà trường xem xét lại khi Bảo Ngọc nhập học.

Hoa hậu Bảo Ngọc vừa chính thức lên tiếng, khẳng định rằng việc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy thuộc School of International and Public Affairs (SIPA), Columbia University là thông tin hoàn toàn chính xác.

Hoa hậu Bảo Ngọc giải thích thêm: “Phải thành thật rằng trong quá trình đăng tải thư thông báo, admin quản lý fanpage của Bảo Ngọc đã sử dụng AI để hỗ trợ xử lý hình ảnh nhằm bảo mật thông tin. Trong quá trình admin xử lý hình ảnh, công cụ AI đã tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản. Việc này dẫn đến một số chi tiết hiển thị trên hình ảnh đăng tải không phản ánh nguyên trạng văn bản gốc, trong đó có chi tiết liên quan đến dòng thông tin “ho tuition”. Đây là một lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình xử lý hình ảnh, một rủi ro mà người quản lý fanpage không lường trước, thiếu kỹ lưỡng trong việc đối chiếu tài liệu gốc trước khi công khai. Bảo Ngọc xin khẳng định rõ rằng không có bất kỳ cá nhân nào chủ động chỉnh sửa nội dung thư tuyển sinh với mục đích thay đổi thông tin, làm sai lệch kết quả tuyển sinh hay tạo ra một hình ảnh khác với nội dung thật của văn bản mà nhà trường đã gửi.

Bảo Ngọc cũng xin khẳng định việc lựa chọn không hiển thị đầy đủ phần thông tin về khoản hỗ trợ tài chính trong bài đăng ban đầu hoàn toàn không xuất phát từ mong muốn tạo ra cách hiểu rằng mình nhận được học bổng toàn phần, được miễn toàn bộ học phí, hay nhận một giá trị hỗ trợ lớn hơn thực tế.

Lý do Bảo Ngọc lựa chọn chưa công bố đầy đủ phần thông tin này bởi khoản hỗ trợ tài chính 15.000 USD chỉ gắn với kỳ nhập học năm 2026. Khoản hỗ trợ sẽ được phía nhà trường xem xét lại, không còn là điều kiện chắc chắn khi thời điểm nhập học đã được chuyển sang năm 2027.

Sau khi phát hiện sai sót, Bảo Ngọc đã ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan và chủ động gỡ bỏ nội dung để tránh tiếp tục tạo ra những hiểu lầm không đáng có.

Là người trực tiếp chia sẻ thông tin tới công chúng, Bảo Ngọc xin nhận trách nhiệm về sự sơ suất này và thành thật xin lỗi khán giả đã quan tâm và góp ý.

Bảo Ngọc luôn trân trọng mọi sự quan tâm, theo dõi cũng như những góp ý từ công chúng, và xem đây là bài học lớn để bản thân cũng như đội ngũ làm việc cẩn trọng hơn trong tất cả những chia sẻ sau này.