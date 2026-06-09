Malaysia có thể xét đề xuất tước quốc tịch 7 cầu thủ nhập 'lậu'

ANTD.VN - Sau khi trúng cử vào tháng 9 tới, Ban lãnh đạo mới Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ xem xét việc có hay không đề nghị tước quốc tịch 7 tuyển thủ gốc Âu, Mỹ bị FIFA xác định là "nhập lậu".

Tờ New Straits Times dẫn lời Tổng thư ký FAM - Datuk Noor Azman Rahman tiết lộ Chủ tịch và Ban chấp hành mới của FAM sẽ phải cân nhắc về số phận của 7 tuyển thủ Malaysia nhập tịch gây tranh cãi.

"Tôi phải chờ ban lãnh đạo mới nhậm chức. Tôi sẽ trình bày mọi thứ, từ quyết định của FIFA, Tòa án Trọng tài thể thao và tất cả các vấn đề liên quan, để tân chủ tịch và ban chấp hành mới xem xét", ông Datuk Noor nói thêm.

Tổng thư ký FAM - Datuk Noor

7 tuyển thủ Malaysia nhập tịch "lậu" đang bị FIFA cấm thi đấu

Theo New Straits Times, FAM sẽ tiến hành đại hội vào tháng 9 tới để bầu ban lãnh đạo mới, sau khi dàn lãnh đạo đương nhiệm đã đồng loạt từ chức sau bê bối 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bị FIFA phanh phui.

Nhóm 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel được FIFA chứng minh được phía Malaysia giả mạo giấy tờ để nhập tịch và thi đấu "lậu" cho tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup hồi năm 2025. FIFA sau đó phạt tiền FAM, phạt tiền và cấm thi đấu 1 năm đối với 7 cầu thủ này. Tòa án Trọng tài thể thao sau khi tiếp nhận kháng cáo từ FIFA đã giữ gần như nguyên vẹn kết luận và mức án của FIFA.

Vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" gây bức xúc cho chính dư luận Malaysia. Ultras Malya - hội cổ động viên lớn nhất nước này đã đồng loạt tẩy chay các đội tuyển Malaysia để gây sức ép, buộc FAM phải cải tổ bộ máy và tước quốc tịch 7 cầu thủ "lậu" mà họ cho là "nỗi ô nhục" của đội tuyển Malaysia.

Đây đồng thời là thách thức đặt ra cho ban lãnh đạo mới của FAM sau khi nhậm chức vào tháng 9 tới.

Trước đó, FAM là nơi thu thập hồ sơ, trình các cơ quan chức năng Malaysia xem xét cấp quốc tịch cho 7 cầu thủ. Và tới đây, có thể họ sẽ phải giải trình nếu đề xuất tước quốc tịch nhóm cầu thủ nói trên.