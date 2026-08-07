Hoàn thiện kết nối thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

ANTD.VN - Ngày 06/08, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Weixin Pay (còn được biết đến là Wechat Pay) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp tổ chức Lễ công bố mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Weixin Pay là nền tảng thanh toán thứ ba của Trung Quốc hoàn thành kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với NAPAS. Với sự kiện này, NAPAS đã hoàn thiện kết nối thanh toán xuyên biên giới với thị trường hơn 1,4 tỷ dân, giúp cho khách Trung Quốc có thể quét mã QR và thanh toán dễ dàng tại Việt Nam.

Weixin Pay là một trong những phương thức thanh toán di động phổ biến tại Trung Quốc, được tích hợp trong ứng dụng Weixin/WeChat. Nền tảng này hiện cung cấp các dịch vụ thanh toán trực tuyến và tại điểm bán trong nhiều lĩnh vực, phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân, đồng thời mang đến giải pháp thanh toán an toàn, thuận tiện và hiệu quả cho doanh nghiệp.

Thông qua hợp tác giữa hai nền tảng thanh toán NAPAS và Weixin Pay, du khách Trung Quốc có thể sử dụng Weixin Pay để quét mã VietQRGlobal và thanh toán tại mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán trên toàn lãnh thổ Việt Nam như cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, điểm tham quan…

Giao dịch thanh toán được xử lý qua hạ tầng kết nối giữa NAPAS và Weixin Pay cùng hệ thống thanh quyết toán của ngân hàng BIDV, bảo đảm giao dịch được xử lý nhanh chóng, thuận tiện và an toàn cho người dùng. Dịch vụ dự kiến tiếp cận khoảng hơn 1 tỷ người dùng Weixin.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho rằng, đây không chỉ là sự kiện ra mắt một dịch vụ thanh toán mới mà quan trọng hơn, đây là một dấu mốc trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới hiện đại, an toàn và thuận tiện, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai quốc gia.

“Người dân ngày nay không còn quan tâm tiền được chuyển qua hệ thống nào, mà quan tâm nhiều hơn đến việc có thể thanh toán ở bất cứ đâu, nhanh chóng, an toàn và liền mạch. Đó cũng chính là định hướng mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn theo đuổi.

Chúng tôi xác định thanh toán xuyên biên giới phải ngày càng đơn giản như thanh toán trong nước, để công nghệ trở thành cầu nối chứ không phải rào cản đối với giao thương và đi lại giữa các quốc gia” – đại diện NHNN nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, với khoảng 2,7 triệu lượt, chiếm khoảng 22% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong nhóm những quốc gia có lượng khách du lịch đến Trung Quốc đông nhất.

“Những con số đó cho thấy nhu cầu thanh toán xuyên biên giới đang tăng rất nhanh. Khi việc thanh toán trở nên thuận tiện hơn, chi phí giao dịch thấp hơn và trải nghiệm tốt hơn, dòng chảy của du lịch, thương mại và tiêu dùng cũng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Nói cách khác, mỗi giao dịch QR được thực hiện không chỉ là một khoản thanh toán thành công, mà còn là một kết nối giữa con người, doanh nghiệp và nền kinh tế của hai quốc gia” – Vụ trưởng Vụ Thanh toán nói.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS cho biết, kết nối này hoàn thiện liên thông thanh toán QR phục vụ nhu cầu thanh toán của du khách Trung Quốc tại Việt Nam, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận của VietQRGlobal tới thị trường người dùng và khách du lịch lớn nhất thế giới.

“Trong bối cảnh nhu cầu thanh toán xuyên biên giới ngày càng gia tăng cùng sự phát triển của du lịch, thương mại và kinh tế số, chúng tôi kỳ vọng hợp tác giữa NAPAS, BIDV và Weixin Pay sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán QR xuyên biên giới, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng và tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc” – lãnh đạo NAPAS chia sẻ