Công nhận 7 chi nhánh ngân hàng đạt tiêu chuẩn ‘An toàn về an ninh, trật tự’

ANTD.VN - Chiều 29-7, Phòng An ninh Kinh tế - CATP Hà Nội phối hợp với Ngân hàng BIDV trang trọng tổ chức Hội nghị Công bố và trao tặng Quyết định của UBND TP Hà Nội công nhận Ngân hàng đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2025.

Thực hiện văn bản của các cấp về công tác an ninh quốc phòng; Thông tư của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; kết quả thực hiện các tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 của ngân hàng BIDV các chi nhánh Hà Nội, Tây Hồ, Đông Hà Nội, Mỹ Đình, Long Biên Hà Nội, Quang Minh, Tràng An, UBND TP đã ban hành Quyết định Công nhận ngân hàng BIDV các chi nhánh nói trên đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2025.

Đại tá Phạm Hải Thắng, Trưởng phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội trao Quyết định của UBND TP Hà Nội công nhận Ngân hàng đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2025 đối với 7 Chi nhánh Ngân hàng BIDV

7 Chi nhánh đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các chủ trương, quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; quan tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động rà soát các nguy cơ, xây dựng nội quy, quy trình và phương án bảo đảm an ninh, an toàn; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên; đồng thời duy trì sự phối hợp với lực lượng Công an trong trao đổi thông tin, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế và Ngân hàng BIDV chúc mừng 7 chi nhánh được công nhận Ngân hàng đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2025

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hải Thắng, Trưởng phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội nhìn nhận việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” không chỉ đáp ứng các tiêu chí, mà quan trọng hơn là xây dựng được ý thức, trách nhiệm và cơ chế tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ngay từ cơ sở.

Theo Đại tá Phạm Hải Thắng được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” là kết quả đáng ghi nhận, nhưng quan trọng hơn là phải duy trì thực chất và nâng cao chất lượng của tiêu chuẩn này trong thời gian tới.

Đại tá Phạm Hải Thắng phát biểu tại Hội nghị

Với tinh thần đó, Đại tá Phạm Hải Thắng đề nghị lãnh đạo BIDV và các Chi nhánh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngân hàng.

Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị. Đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên môi trường điện tử. Duy trì và nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa BIDV, các Chi nhánh với CATP Hà Nội, trực tiếp là Phòng An ninh kinh tế và Công an địa bàn.

Ông Phạm Danh Chương, Phó Trưởng khối Kiểm tra và giám sát tuân thủ Ngân hàng BIDV phát biểu tại Hội nghị

“Đối với 7 Chi nhánh được công nhận hôm nay, mong rằng các đồng chí không xem đây là điểm kết thúc mà phải coi đây là trách nhiệm và động lực để tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; phấn đấu trở thành những đơn vị tiêu biểu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự của hệ thống BIDV trên địa bàn Thủ đô” – Đại tá Phạm Hải Thắng đề nghị.

Đồng thời đề nghị Chi nhánh BIDV khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hội sở chính BIDV tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, nghiên cứu nhân rộng những cách làm hiệu quả của 7 Chi nhánh được công nhận…

Thượng tá Nguyễn Đắc Tài, Đội trưởng Đội An ninh tiền tệ, Phòng An ninh kinh tế công bố Quyết định của UBND TP công nhận Ngân hàng đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2025

Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, ông Phạm Danh Chương, Phó Trưởng khối Kiểm tra và giám sát tuân thủ Ngân hàng BIDV cảm ơn CATP Hà Nội nói chung, Phòng An ninh kinh tế nói riêng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ để BIDV hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và hoạt động kinh doanh, đồng thời xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và phát triển bền vững.

“Danh hiệu hôm nay là niềm vinh dự, đồng thời cũng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực không ngừng của tập thể BIDV trong việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và thành phố về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa rủi ro; bảo vệ an toàn con người, tài sản, hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu khách hàng và hoạt động ngân hàng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để BIDV hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững niềm tin của khách hàng và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô” – ông Phạm Danh Chương khẳng định.