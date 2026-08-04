"Miss World 2026" sẽ có lễ thượng cờ Việt Nam

ANTD.VN - Lần đầu tiên đăng cai "Miss World", Việt Nam sẽ chào đón các người đẹp quốc tế bằng chuỗi hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử và tinh thần nhân ái, trong đó có lễ thượng cờ Việt Nam, chương trình tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng và dạ tiệc từ thiện trước đêm chung kết.

Chỉ còn ít ngày nữa, "Miss World lần thứ 73" sẽ chính thức khởi tranh tại Việt Nam. Cuộc thi diễn ra từ ngày 8-8 đến 5-9-2026, quy tụ các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây không chỉ là lần đầu Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai "Miss World" mà còn là mùa giải đặc biệt đánh dấu chặng đường 75 năm hình thành và phát triển của một trong những đấu trường sắc đẹp lâu đời và uy tín nhất thế giới.

Theo ban tổ chức, hành trình của các thí sinh sẽ trải dài qua ba địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao, thiện nguyện bên cạnh các phần thi chính thức. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5-9-2026 tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Miss World 2026 công bố lịch trình qua ba địa phương Việt Nam (Ảnh: BTC)

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là nhiều hoạt động mang dấu ấn riêng của nước chủ nhà. Bên cạnh các phần thi quen thuộc, các người đẹp quốc tế sẽ tham dự lễ thượng cờ Việt Nam, chương trình tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng và dạ tiệc từ thiện trước khi bước vào đêm thi quyết định. Đây được xem là những hoạt động góp phần giới thiệu lịch sử, văn hóa và truyền thống nhân văn của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời thể hiện tinh thần mà "Miss World" luôn theo đuổi là tôn vinh vẻ đẹp gắn với trách nhiệm cộng đồng và các giá trị nhân ái.

Theo lịch trình, từ ngày 8 đến 12-8, các thí sinh sẽ có mặt tại Quảng Ninh để tham gia lễ khai mạc và những hoạt động mở màn của cuộc thi. Sau đó, từ ngày 12 đến 20-8, đoàn sẽ di chuyển đến Hải Phòng, nơi diễn ra nhiều phần thi quan trọng như: Talent Audition, Chef Beauty, Vietnam Beauty Fashion Fest, Sport Challenge.

Từ ngày 20-8, toàn bộ thí sinh sẽ tập trung tại Nha Trang để bước vào giai đoạn nước rút với hàng loạt hoạt động quan trọng gồm: Head to Head Challenge, Talent Show, Dances of the World, phỏng vấn kín, các chương trình thiện nguyện thuộc khuôn khổ "Beauty With a Purpose" cùng những sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch trước khi tranh tài ở đêm chung kết.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Đại diện đơn vị đăng cai cho biết, "Miss World" không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp hay dự án kinh doanh mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Theo đó, việc hàng trăm khách mời, thí sinh, thành viên ban tổ chức và ê-kíp truyền thông quốc tế đến Việt Nam trong gần một tháng sẽ góp phần giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa cũng như năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn của Việt Nam. Đêm chung kết cũng được kỳ vọng sẽ được truyền hình và phát trên nhiều nền tảng, đưa hình ảnh nước chủ nhà tiếp cận đông đảo khán giả trên thế giới. Ban tổ chức cho biết sẽ phối hợp với các địa phương để chuẩn bị công tác hậu cần, lưu trú, an ninh và các điều kiện tổ chức, nhằm bảo đảm cuộc thi diễn ra thuận lợi trong suốt thời gian lưu lại Việt Nam.

Tại sân chơi lần này, người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc là đại diện của nước chủ nhà Việt Nam tham gia tranh tài. Bảo Ngọc cho biết cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn và các phần thi quan trọng để có thể quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Với vai trò vừa là đại diện nước chủ nhà, vừa là thí sinh tranh tài, người đẹp bày tỏ mong muốn mang đến một kỳ "Miss World" giàu bản sắc văn hóa, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Việc Việt Nam lần đầu đăng cai "Miss World" được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế của ngành tổ chức sự kiện, đồng thời tạo cơ hội quảng bá du lịch, văn hóa và con người Việt Nam thông qua một trong những cuộc thi sắc đẹp có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Bên cạnh những màn tranh tài, chuỗi hoạt động trải nghiệm tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang hứa hẹn sẽ trở thành cầu nối để các thí sinh quốc tế khám phá và lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến khán giả toàn cầu.