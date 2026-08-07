Bắc bộ giảm mưa từ chiều tối nay, nắng nóng xuất hiện trở lại

ANTD.VN - Hôm nay, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Tới đêm, mưa giảm dần.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 7/8, ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/8 đến 3 giờ ngày 7/8 có nơi trên 70mm như các trạm: Nậm Hàng 1 (Lai Châu) 129,8mm; Phú Tiến (Phú Thọ) 85,2mm; Chúc Sơn (Hà Nội) 79mm…

Hôm nay, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Về đêm, mưa giảm dần. Từ ngày mai 8/8, nắng nóng tái xuất ở Bắc bộ, mức nhiệt khá cao từ 35-37 độ C.

Bắc bộ còn duy trì mưa giông trong ngày hôm nay, từ chiều tối mưa giảm, nắng nóng trở lại từ cuối tuần

Khu vực Hà Nội từ chiều nay mưa giông giảm, nắng nóng trở lại từ ngày mai. Từ đầu tuần tới, mức nhiệt cao nhất trong ngày khoảng 35-36 độ C.

Chiều tối và tối 7/8, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.