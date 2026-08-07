An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Sống ở Hà Nội

Bắc bộ giảm mưa từ chiều tối nay, nắng nóng xuất hiện trở lại

0 bình luận
Hạ Quỳnh

ANTD.VN - Hôm nay, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Tới đêm, mưa giảm dần.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 7/8, ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/8 đến 3 giờ ngày 7/8 có nơi trên 70mm như các trạm: Nậm Hàng 1 (Lai Châu) 129,8mm; Phú Tiến (Phú Thọ) 85,2mm; Chúc Sơn (Hà Nội) 79mm…

Hôm nay, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Về đêm, mưa giảm dần. Từ ngày mai 8/8, nắng nóng tái xuất ở Bắc bộ, mức nhiệt khá cao từ 35-37 độ C.

antd-mua-ngap-511-2563.jpg
Bắc bộ còn duy trì mưa giông trong ngày hôm nay, từ chiều tối mưa giảm, nắng nóng trở lại từ cuối tuần

Khu vực Hà Nội từ chiều nay mưa giông giảm, nắng nóng trở lại từ ngày mai. Từ đầu tuần tới, mức nhiệt cao nhất trong ngày khoảng 35-36 độ C.

Chiều tối và tối 7/8, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tin liên quan

Từ khóa:

#mưa #nắng nóng #Bắc bộ mưa giông #thời tiết nắng nóng #nắng nóng trở lại

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng