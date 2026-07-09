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Chi tiết ngưỡng điểm đầu vào các ngành đào tạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội

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Duy Anh

ANTD.VN - Ngày 9/7, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2026 cho các ngành đào tạo đại học chính quy với mức cao nhất 22 điểm.

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Điểm sàn trường đại học Sư phạm Hà Nội cao nhất là 22 điểm.

Ngày 9/7, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của nhà trường năm 2026.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, như sau:

Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

Nhóm ngành khoa học giáo dục:

Chi tiết ngưỡng điểm đầu vào các ngành đào tạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội ảnh 2

Nhóm ngành đào tạo giáo viên:

Chi tiết ngưỡng điểm đầu vào các ngành đào tạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội ảnh 3
Chi tiết ngưỡng điểm đầu vào các ngành đào tạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội ảnh 4

Lĩnh vực nhân văn

Chi tiết ngưỡng điểm đầu vào các ngành đào tạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội ảnh 5

Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi

Chi tiết ngưỡng điểm đầu vào các ngành đào tạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội ảnh 6

Lĩnh vực khoa học sự sống

Chi tiết ngưỡng điểm đầu vào các ngành đào tạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội ảnh 7

Lĩnh vực khoa học tự nhiên

Chi tiết ngưỡng điểm đầu vào các ngành đào tạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội ảnh 8

Lĩnh vực Toán và thống kê

Chi tiết ngưỡng điểm đầu vào các ngành đào tạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội ảnh 9

Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin

Chi tiết ngưỡng điểm đầu vào các ngành đào tạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội ảnh 10

Lĩnh vực Dịch vụ xã hội

Chi tiết ngưỡng điểm đầu vào các ngành đào tạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội ảnh 11

Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

Chi tiết ngưỡng điểm đầu vào các ngành đào tạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội ảnh 12

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Từ khóa:

#điểm sàn

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