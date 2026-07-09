Chi tiết ngưỡng điểm đầu vào các ngành đào tạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Ngày 9/7, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của nhà trường năm 2026.
Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, như sau:
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
Nhóm ngành khoa học giáo dục:
Nhóm ngành đào tạo giáo viên:
Lĩnh vực nhân văn
Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi
Lĩnh vực khoa học sự sống
Lĩnh vực khoa học tự nhiên
Lĩnh vực Toán và thống kê
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân