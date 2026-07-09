Chủ động giữ vững bình yên địa bàn

ANTD.VN - Ổn định an ninh chính trị, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp là những kết quả nổi bật Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 và sau 1 năm triển khai mô hình tổ chức mới.

Đồng chí Vũ Xuân Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tặng hoa chúc mừng Công an phường Văn Miếu- Quốc Tử Giám

Thích ứng mô hình mới, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

Là địa bàn trung tâm của Thủ đô với mật độ dân cư cao, tập trung nhiều cơ quan, trường học, di tích lịch sử, điểm du lịch cùng lượng lớn người nước ngoài, Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Sau một năm triển khai mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới và tiếp nhận nhiều nhiệm vụ mới, Công an phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đơn vị chủ động rà soát quy chế làm việc, tăng cường phối hợp giữa các tổ công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Không chỉ tổ chức bộ máy vận hành ổn định, Công an phường còn bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện Đề án 06, cấp căn cước, quản lý cư trú, định danh điện tử diễn ra thuận lợi, tạo nhiều thuận tiện cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đồng chí Vũ Xuân Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Song song với việc kiện toàn tổ chức, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững ổn định địa bàn. Những kết quả đạt được trong thời gian qua thể hiện nỗ lực của CBCS Công an phường tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ địa bàn.

Giữ vững thế trận an ninh từ cơ sở

Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh quốc gia, tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật hay phát tán thông tin xấu độc ảnh hưởng đến tình hình địa bàn.

Thượng tá Quách Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, lực lượng an ninh chủ động nắm chắc tình hình; phát hiện, xử lý nhiều vi phạm liên quan đến cư trú, xuất nhập cảnh; bóc gỡ nhiều tài khoản phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh tư tưởng và an ninh mạng.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an phường triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ. Kết quả, đơn vị điều tra khám phá 16/18 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 89%; phát hiện, xử lý 46 vụ với 81 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý hàng chục vụ vi phạm về kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đáng chú ý, đơn vị đã tham mưu nhiều kế hoạch chuyên đề về phòng, chống ma túy, xây dựng "phường không ma túy", kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, phòng ngừa tội phạm núp bóng doanh nghiệp, góp phần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm.

Trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, Công an phường cũng tham mưu nhiều kế hoạch về phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chung cư mini, tăng cường tuyên truyền pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm, từng bước nâng cao ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Quách Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhấn mạnh, kết quả đạt được là sự nỗ lực của toàn đơn vị trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao sau khi thực hiện mô hình Công an địa phương 2 cấp. Đồng chí yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục bám sát địa bàn, bám sát nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả Trung tâm Camera giám sát, nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với xử lý nghiêm các vi phạm nhằm xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Xuân Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an phường đạt được trong thời gian qua, đồng chí Vũ Xuân Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhấn mạnh: “Để tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT, giữ vững địa bàn, toàn thể CBCS cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm "an ninh chủ động", chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; phát huy tinh thần gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ; tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an cơ sở bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương”.