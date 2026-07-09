Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội kêu gọi thanh niên đừng trì hoãn kết hôn, sinh con hoặc sinh ít con

ANTD.VN - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho rằng, việc thanh niên trì hoãn kết hôn, trì hoãn sinh con hoặc lựa chọn sinh ít con trong bối cảnh mức sinh đang giảm sẽ tác động lâu dài đến xã hội…

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung trao cờ cho đoàn thanh niên diễu hành - cổ động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm 2026

Ngày 9-7, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11-7) năm 2026 với Chủ đề: "Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng". Sự kiện diễn ra tại UBND xã Gia Lâm, với sự tham gia của hơn 400 đoàn viên, thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ Thủ đô...

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2026, công tác dân số và phát triển của Hà Nội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 90,3%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 91,2%; tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 87,9%; tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt 57,3%; tỷ số giới tính khi sinh được duy trì ở mức 112,7 trẻ trai/100 trẻ gái; tỷ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn 87,9%.

Đặc biệt, Hà Nội đã triển khai thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi; tiếp tục thực hiện các hoạt động nâng cao thể lực, tầm vóc thanh niên Thủ đô và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực dân số…

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô ra quân diễu hành - cổ động tuyên truyền thực hiện tốt công tác dân số và phát triển

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết, năm 2026, tổng dân số thế giới đã vượt hơn 8,2 tỷ người và Việt Nam cán mốc trên 102 triệu người.

Với quy mô gần 8,9 triệu người, Hà Nội sở hữu nguồn nhân lực trẻ dồi dào, mang lại lợi thế cạnh tranh lớn. Tuy nhiên, Thủ đô cũng đang đứng trước những yêu cầu cấp thiết về duy trì mức sinh thay thế, cân bằng cơ cấu và chủ động thích ứng với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng.

Thành phố luôn xác định thanh niên là lực lượng quyết định tương lai dân số, có trách nhiệm với việc duy trì mức sinh hợp lý của Thủ đô trong việc đẩy mạnh truyền thông thay đổi nhận thức, đặc biệt hướng tới nhóm nam, nữ thanh niên – lực lượng sẽ quyết định xu hướng sinh của thành phố trong những năm tới.

“Mỗi bạn trẻ cần nhận thức rõ rằng việc kết hôn, sinh con phù hợp, sinh đủ hai con trước tuổi 35 không chỉ là lựa chọn của mỗi cá nhân, mỗi gia đình mà còn là trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với tương lai phát triển của Thủ đô và đất nước. Việc trì hoãn kết hôn, trì hoãn sinh con hoặc lựa chọn sinh ít con trong bối cảnh mức sinh đang giảm sẽ tác động lâu dài đến nguồn nhân lực, an sinh xã hội và chất lượng phát triển trong tương lai” – ông Trần Văn Chung nói.

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số - Bộ Y tế phát biểu

Dự và phát biểu tại lễ mít tinh, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số - Bộ Y tế nhấn mạnh, hiện nước ta đã có hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, là nền tảng quan trọng để các địa phương triển khai hiệu quả các chính sách dân số trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, công tác dân số vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhân dịp này, Cục trưởng Cục Dân số đề nghị Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển thành phố Hà Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho công tác dân số trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách của Luật Dân số và Chương trình mục tiêu chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035, góp phần nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước...