Nắng nóng liên tiếp kéo dài báo động đỏ về cháy rừng, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các Bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Công điện nhấn mạnh hiện nay tình trạng nắng nóng đang diễn ra gay gắt tại các tỉnh khu vực Bắc bộ và Trung bộ, các khu rừng luôn ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp 5.

Theo cơ quan dự báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, El Nino đã xuất hiện kéo theo nguy cơ nắng nóng cực đoan, bão dị thường và hạn hán diện rộng, khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối, nhiệt độ trên phạm vi cả nước sẽ tiếp tục cao hơn 0,5 - 1,5 độ C.

Một số địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, trong những ngày tới nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra tại Bắc bộ và Trung bộ, không ngoại trừ khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Do đó nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân.

Nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức báo động 5, Thủ tướng yêu cầu các địa phương, Bộ ngành phải triển khai đầy đủ các giải pháp

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

Khẩn trương chỉ đạo các xã và cơ quan chức năng tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại cháy rừng có thể xảy ra trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

Có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân và Nhà nước.

Đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân, người gây cháy rừng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo duy trì, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh liên lạc chỉ đạo, điều hành trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đối với Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo ngành điện và EVN chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương và các cơ quan liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối của hệ thống điện quốc gia, không để xảy ra sự cố về truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

Thời gian qua, do nắng nóng kéo dài nên đã liên tiếp xảy ra cháy rừng quy mô lớn tại Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hoá.