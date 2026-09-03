Tết Độc lập đong đầy cảm xúc cùng đại sử thi sân khấu 'Đất Nước Thiên Hùng Ca'

ANTD.VN -Duy trì sức hút suốt gần hai tháng công diễn, chương trình nghệ thuật “Đất Nước Thiên Hùng Ca” tiếp tục trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt trong những ngày cả nước hướng về Tết Độc lập. Trong 75 phút, hơn 100 nghệ sĩ cùng hệ thống công nghệ trình diễn đa tầng tái hiện hành trình hàng nghìn năm của dân tộc bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại, giúp ký ức dân tộc được thắp sáng rực rỡ, chạm vào trái tim hàng nghìn khán giả thuộc mọi thế hệ.

Những ngày cận Quốc khánh 2/9, Vinpearl Theatre Ocean City liên tục tục đón các gia đình và du khách đến thưởng thức “Đất Nước Thiên Hùng Ca” – chương trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ hành trình 4.000 năm của dân tộc.

Ngay từ những lớp ánh sáng và phân cảnh đầu tiên, đại sử thi sân khấu đã khiến người xem choáng ngợp khi đưa những chất liệu văn hóa và tinh thần Việt Nam vào sân khấu đương đại, tạo nên những đại cảnh giàu tính thị giác và cảm xúc.

Từ huyền sử Rồng Tiên, những hình ảnh nằm sâu trong ký ức văn hóa Việt được chuyển hóa bằng múa, xiếc, âm nhạc và không gian trình diễn đa tầng.

Hạt lúa, đất đai và đời sống cộng đồng trở thành chất liệu thị giác trên sân khấu, gợi nhắc nền văn minh đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ người Việt.

Những lớp ký ức về hành trình giữ gìn non sông được cô đọng thành đại cảnh sân khấu với nước, lửa, âm nhạc và chuyển động – nơi khí phách Việt suốt hàng nghìn năm có thể được nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận một cách rõ ràng.

Giữa những lớp hiệu ứng và đại cảnh, con người vẫn là trung tâm của câu chuyện, qua đó tôn vinh ý chí, lòng quả cảm và sức mạnh được nối tiếp qua nhiều thế hệ.

Ở những hàng ghế khán giả, mỗi người đón nhận câu chuyện theo một cách khác. Với người lớn tuổi, đó có thể là những ký ức về một thời đã qua. Với các gia đình, chương trình trở thành dịp để cha mẹ kể thêm cho con về nguồn cội. Còn với trẻ nhỏ, những hình ảnh trên sân khấu có thể là cách đầu tiên để các em đặt câu hỏi về quê hương, lịch sử và đất nước.

“Các con thường biết về lịch sử qua sách vở, nhưng khi nhìn thấy những câu chuyện ấy trên sân khấu, các con sẽ dễ hình dung và tò mò hơn. Sau buổi diễn, con tôi còn hỏi thêm về Rồng Tiên và những câu chuyện vừa xem”, chị Thu Thảo, một khán giả từ Hà Nội, chia sẻ.

Sân khấu nhập vai của “Đất Nước Thiên Hùng Ca” đưa hình ảnh, âm thanh và chuyển động tiến gần tới người xem, rút ngắn khoảng cách giữa những chất liệu văn hóa quen thuộc và cảm xúc của công chúng hôm nay.

Đất nước thiên hùng ca đã được đông đảo khán giả đón nhận ngay từ thời điểm ra mắt tháng 7/2026

Từ những lớp văn hóa, ký ức và khí phách được gợi mở xuyên suốt chương trình, hành trình cuối cùng trở về với hình ảnh Việt Nam trong hòa bình – nơi lá cờ Tổ quốc trở thành điểm hội tụ cảm xúc của cả khán phòng.

Khi chương trình khép lại, điều còn ở lại là những câu chuyện được mang theo khỏi khán phòng, trong những cuộc trò chuyện của cha mẹ với con trẻ, trong niềm tự hào của người lớn và cả những ký ức được đánh thức ở những người từng đi qua nhiều giai đoạn của đất nước. Với “Đất Nước Thiên Hùng Ca”, Vinpearl lựa chọn một cách tiếp cận văn hóa bằng trải nghiệm đương đại, để tình yêu và niềm tự hào về Việt Nam tiếp tục được sẻ chia giữa các thế hệ.