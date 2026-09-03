Phiên chợ vùng cao giữa lòng Hà Nội rộn ràng trong ngày Quốc khánh 2/9

ANTD.VN - Dịp Quốc khánh 2/9, không gian Chợ phiên vùng cao tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở nên nhộn nhịp với các sản phẩm thủ công, đặc sản và nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm gắn với đời sống và sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, các loại tinh dầu, thực phẩm khô, thuốc Nam, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ chế tác thủ công,... được nhiều du khách quan tâm và chọn lựa.

Không gian nhộn nhịp, sôi động tại khu vực Chợ phiên vùng cao, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Đằng sau mỗi sản phẩm là những nét đẹp văn hóa, tập quán và kỹ thuật được những người đồng bào dân tộc thiểu số gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên sức hút riêng đối với du khách. Từ nhiều nguyên liệu mộc mạc, đơn sơ, các vật dụng, đồ thủ công mang đậm dấu ấn văn hóa đặc trưng đã được tạo nên qua nhiều công đoạn chế tác thủ công bằng đôi bàn tay khéo léo của những người dân vùng cao.

Các bạn nhỏ tham quan, trải nghiệm làm quạt từ giấy bản Dìa Trên.

Đặc biệt, tại phiên chợ, những nghệ nhân thuộc đồng bào dân tộc thiểu số đã trực tiếp giới thiệu và thực hiện một số công đoạn để tạo nên các sản phẩm thủ công truyền thống. Đây là cơ hội để du khách quan sát quy trình làm ra sản phẩm, tìm hiểu câu chuyện nghề phía sau và hiểu hơn về những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tại phiên chợ, chị Nông Thị Kính, dân tộc Nùng (Cao Bằng), nghệ nhân làm giấy bản Dìa Trên bày tỏ: “Hôm nay, tôi rất vui khi có nhiều du khách tới trải nghiệm làm quạt giấy và tìm hiểu thêm về nghề làm giấy bản Dìa Trên. Tôi hy vọng nghề làm giấy bản Dìa Trên sẽ được nhiều người biết đến hơn, qua đó có thêm cơ hội được giới thiệu và phát triển rộng rãi”.

Chị Nông Thị Kính giới thiệu về sản phẩm giấy bản Dìa Trên tới du khách.

Bà Lương Thị Tâm, nghệ nhân làm nón chúp xà (Cao Bằng) chia sẻ: “Tôi được truyền lại nghề làm nón chúp xà từ khi còn nhỏ, tôi đã dành cả đời để gắn bó với nghề. Tôi luôn trân trọng nghề truyền thống của gia đình và hiện đang tiếp tục truyền nghề lại cho con cái. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên tôi có cơ hội mang sản phẩm nón chúp xà đến trưng bày và quảng bá tới du khách tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Do đó, tôi rất vui và phấn khởi khi nón chúp xà được nhiều du khách quan tâm”.

Bà Lương Thị Tâm (bên phải) thực hiện công đoạn chọn lá mạy mười đạt chuẩn để làm nón.

Sự độc đáo của các sản phẩm vùng cao cũng để lại nhiều ấn tượng đối với du khách đến tham quan phiên chợ. Bạn Trương Hà Trang (19 tuổi) chia sẻ: “Tôi cảm thấy các hoạt động trải nghiệm tại Chợ phiên vùng cao mang đến nhiều sự mới lạ. Tôi đặc biệt ấn tượng khi được tự tay hoàn thiện một chiếc quạt thủ công làm từ giấy bản Dìa Trên. Tôi mong những sẽ tiếp tục có được những trải nghiệm tương tự trong các sự kiện sắp tới”.

Không gian phiên chợ còn hấp dẫn du khách bởi những món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng cao. Bánh cuốn Cao Bằng với lớp bánh mềm, nóng, ăn cùng nước dùng đậm đà được tráng và phục vụ tại chỗ. Bên cạnh đó, những món thịt nướng, thắng cố... cũng thu hút nhiều du khách ghé qua và thưởng thức.

Giữa không khí nhộn nhịp của ngày Quốc khánh 2/9, Chợ phiên vùng cao trở thành cầu nối đưa văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, phiên chợ còn mở ra cơ hội để người dân vùng cao quảng bá sản phẩm, giới thiệu nghề truyền thống và góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng.