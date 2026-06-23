Mbappe được ủng hộ sớm phá kỷ lục ghi bàn của Messi tại World Cup

ANTD.VN - "Kỷ lục sinh ra là để bị phá vỡ. Kylian Mbappe luôn ghi bàn và sẽ còn ghi nhiều bàn thắng hơn nữa", HLV trưởng đội tuyển Pháp - Didier Deschamps bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ cậu học trò 27 tuổi sớm phá kỷ lục ghi bàn của Lionel Messi tại World Cup.

Trong ngày thi đấu 23-6, World Cup 2026 xoay quanh những kỷ lục bàn thắng.

Messi với cú đúp vào lưới tuyển Áo đã vượt lên trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup với tổng cộng 18 pha lập công, hơn 2 bàn so với kỷ lục cũ của cựu danh thủ Đức - Miroslav Klose.

Ra sân sau Messi ít giờ, một ngôi sao bóng đá đương đại khác là Kylian Mbappe cũng gây ấn tượng không kém khi góp 2 bàn trong trận tuyển Pháp thắng Iraq 3-0. Cú đúp này giúp Mbappe san bằng thành tích 16 bàn của Klose và chỉ còn cách Messi 2 bàn.

Mbappe ghi 16 bàn sau 16 trận, đạt hiệu suất 1 bàn/trận, trong khi Messi mất 28 trận để có 18 bàn. Đáng nói hơn, ở tuổi 27, Mbappe là cái tên khả dĩ nhất có thể vượt Messi (39 tuổi) để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Mbappe được ủng hộ sớm vượt Messi để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup

Chia sẻ sau trận thắng Iraq sáng 23-6, HLV trưởng đội tuyển Pháp - Didier Deschamps bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ cậu học trò đồng hương.

"Kỷ lục sinh ra là để bị phá vỡ. Mbappe đã có 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Cậu ấy luôn ghi bàn và sẽ còn ghi nhiều bàn thắng hơn nữa", nhà cầm quân người Pháp khẳng định.

Nhắc tới Messi và Cristiano Ronaldo - hai ngôi sao đang dự World Cup 2026 lần lượt ở tuổi 39 và 41, HLV Deschamps cho biết ông không chắc Kylian có thể thi đấu tốt như 2 đồng nghiệp ở độ tuổi đó.

"Nhưng miễn là được ra sân và cảm thấy thoải mái, cậu ấy sẽ ghi được rất nhiều bàn thắng. Cứ mỗi lần Mbappe phá kỷ lục của chính mình, cậu ấy đều có khả năng nâng cao thành tích hơn nữa", HLV Deschamps nói thêm.

Cuộc đua ghi bàn giữa Messi và Mbappe vẫn đang diễn ra hấp dẫn ngay tại World Cup 2026 này, khi cả Argentina và Pháp đều ghi tên vào vòng đấu loại trực tiếp sớm một vòng đấu.

Số trận đấu tăng lên, mở ra cơ hội cho Messi gia tăng kỷ lục bản thân và thách thức phần còn lại của bóng đá đương đại. Song Mbappe - người đang ở đỉnh cao phong độ và kém Messi tới gần 12 tuổi - rõ ràng có cơ sở để tự tin trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup trong tương lai gần.