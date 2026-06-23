Haaland chói sáng, Na Uy theo chân Pháp vào vòng loại trực tiếp

ANTD.VN - Tiền đạo Erling Haaland chói sáng với một cú đúp, giúp Na Uy đánh bại Senegal 3-2 để có 6 điểm sau hai trận, vươn lên nhì bảng I và cùng Pháp chính thức đoạt vé đi tiếp sớm một vòng.

Trong trận cầu hấp dẫn với 5 bàn thắng được ghi, Erling Haaland và ĐT Na Uy đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc để giành trọn 3 điểm, qua đó chính thức đoạt vé vào vòng knock-out cùng tuyển Pháp.

Senegal (trắng) gây ra nhiều khó khăn cho Na Uy

Sau gần như cả hiệp 1 giằng co, phút 43, hàng thủ đại diện châu Phi mắc sai lầm nghiêm trọng trong khâu triển khai bóng. Marcus Pedersen tận dụng cơ hội cướp bóng ngay trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỉ số cho Na Uy.

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Bàn thắng giúp thầy trò HLV Stale Solbakken thi đấu hưng phấn hơn rất nhiều sau giờ nghỉ. Chỉ ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Martin Odegaard thực hiện đường chuyền sắc lẹm để Erling Haaland băng xuống đối mặt và lạnh lùng đánh bại Mendy, nâng tỉ số lên 2-0.

Haaland có trận thứ hai ghi cú đúp ở World Cup 2026

Tuy nhiên, Senegal cho thấy họ không dễ dàng buông xuôi. Chỉ năm phút sau bàn thua thứ hai, Ismaila Sarr thắp lại hy vọng cho đại diện châu Phi bằng pha dứt điểm đẹp mắt, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

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Khi Senegal đang hưng phấn và nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, Haaland lại rực sáng đúng thời điểm. Phút 58, Patrick Berg tung đường chuyền thuận lợi để chân sút của Man City tung cú sút đầy uy lực. Bóng dội xà ngang rồi đi vào lưới trong sự bất lực của Mendy, giúp Na Uy tái lập khoảng cách hai bàn.

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Đó cũng là bàn thắng thứ tư của Haaland tại World Cup 2026, tiếp tục giúp anh duy trì vị thế trong nhóm những chân sút nổi bật nhất giải đấu.

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Những phút còn lại diễn ra với tốc độ rất cao khi Senegal dồn toàn lực cho mặt trận tấn công. Nicolas Jackson liên tục khuấy đảo hàng thủ Na Uy và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Nỗ lực của đội bóng châu Phi được đền đáp ở phút 90+3 khi Jackson kiến tạo để Ismaila Sarr hoàn tất cú đúp, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3.

Na Uy theo chân Pháp vào vòng loại trực tiếp

Khoảng thời gian bù giờ trở thành màn tra tấn thần kinh thực sự với các cổ động viên Na Uy. Senegal liên tiếp tổ chức các đợt hãm thành và suýt nữa giành được một điểm ở phút 90+9. Đáng tiếc cho đại diện châu Phi khi cú đánh đầu của Sarr lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

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Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các cầu thủ Na Uy vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, đội bóng Bắc Âu chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 cùng ĐT Pháp trước một vòng.

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