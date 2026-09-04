Rào chắn một đoạn Đại lộ Thăng Long để sửa chữa khe giãn, phương tiện đi lại thế nào?

ANTD.VN - Cơ quan chức năng sẽ rào chắn một phần Đại lộ Thăng Long qua khu vực cầu Đan Hoài để sửa chữa khe co giãn. Thời gian rào chắn, thi công khoảng 45 ngày.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên Đại lộ Thăng Long, khu vực cầu Đan Hoài (Km11+189), để thi công sửa chữa khe co giãn cầu và thảm mặt đường cao tốc phải đoạn Km10+150 - Km12+500.

Phạm vi điều chỉnh gồm cao tốc phải, cao tốc trái, đường gom phải và đường gom trái Đại lộ Thăng Long, khu vực cầu Đan Hoài. Riêng hạng mục thảm mặt đường cao tốc phải được thực hiện từ Km10+150 đến Km12+500.

Thời gian thực hiện từ ngày 4/9 đến hết ngày 19/10, tổng cộng 45 ngày liên tục.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc rào chắn, thi công được thực hiện lần lượt theo từng giai đoạn, từng nửa mặt cắt đường. Chỉ được chuyển sang phạm vi hoặc giai đoạn tiếp theo sau khi hoàn thành thi công, thu dọn vật tư, thiết bị, hoàn trả mặt đường và bảo đảm điều kiện giao thông an toàn tại khu vực đã thi công.

Rào chắn một đoạn Đại lộ Thăng Long khu vực cầu Đan Hoài để sửa chữa khe co giãn, các phương tiện đi lại cần lưu ý

Các đơn vị thi công không được đồng thời rào chắn, làm thu hẹp phần đường xe chạy tại các vị trí đối diện nhau hoặc trên nhiều mặt cắt liền kề nếu gây xung đột dòng xe, làm giảm khả năng thông hành hoặc phát sinh nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Giai đoạn 1, sửa chữa khe co giãn cầu Đan Hoài trên cao tốc phải và đường gom trái; đồng thời thảm mặt đường cao tốc phải đoạn Km10+150 - Km12+500 theo từng nửa mặt cắt đường.

Trong giai đoạn này, Hà Nội tạm thời cấm xe đi vào phạm vi rào chắn thi công trên cao tốc phải và đường gom trái theo hướng Láng - Hòa Lạc.

Xe được tổ chức lưu thông trên phần mặt đường còn lại. Các đơn vị thực hiện vuốt chuyển làn, hạn chế tốc độ và hướng dẫn xe theo hệ thống báo hiệu, rào chắn, biển chỉ dẫn tại hiện trường.

Sau khi hoàn thành thi công một nửa mặt cắt phải thu dọn hiện trường, kiểm tra và bảo đảm an toàn giao thông trước khi chuyển rào chắn sang nửa mặt cắt còn lại.

Giai đoạn 2, sửa chữa khe co giãn cầu Đan Hoài trên cao tốc trái và đường gom phải theo từng nửa mặt cắt đường.

Trong giai đoạn này, Hà Nội tạm thời cấm xe đi vào phạm vi rào chắn thi công trên cao tốc trái và đường gom phải theo hướng Hòa Lạc - Láng.

Xe được tổ chức lưu thông trên phần mặt đường còn lại; thực hiện vuốt chuyển làn, hạn chế tốc độ và hướng dẫn xe theo hệ thống báo hiệu, rào chắn, biển chỉ dẫn tại hiện trường.

Sau khi hoàn thành thi công một nửa mặt cắt phải thu dọn hiện trường, kiểm tra và bảo đảm an toàn giao thông trước khi chuyển rào chắn sang nửa mặt cắt còn lại.