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Bộ Y tế ra quy chế đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu ngành

TN

ANTD.VN - Bộ Y tế vừa chính thức ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, kết nối, chia sẻ và bảo đảm an ninh mạng đối với Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ. Đây là hệ thống tập trung cấp quốc gia có nhiệm vụ thu thập, tổng hợp số liệu báo cáo toàn ngành từ cấp xã đến Trung ương, đồng thời liên thông dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Quy chế áp dụng cho các cơ quan thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh/thành phố, các cơ sở y tế cùng các đơn vị, cá nhân được cấp quyền truy cập trên toàn quốc.

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Một trong những điểm trọng tâm của Quy chế là ưu tiên tự động tiếp nhận, tổng hợp dữ liệu qua kết nối điện tử để hạn chế trùng lặp. Dữ liệu báo cáo bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống". Đồng thời, Quy chế quy định phân quyền khai thác nghiêm ngặt theo thẩm quyền công vụ, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân. Hệ thống phải thực hiện sao lưu dữ liệu tự động hằng ngày, thử nghiệm phục hồi định kỳ 6 tháng/lần và đánh giá an toàn thông tin tối thiểu 1 lần/năm.

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia, góp phần hướng tới hệ thống y tế hiện đại, phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

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Từ khóa:

#An toàn dữ liệu #y tế

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