Chặn vi phạm từ cổng trường, bảo vệ học sinh trên mỗi hành trình

ANTD.VN -Sáng 4-9, khi những dòng học sinh, phụ huynh và phương tiện bắt đầu dồn về các cổng trường trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã có mặt từ sớm để phân luồng, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.

Không chỉ nhằm giữ thông thoáng giao thông trong những giờ cao điểm, đợt ra quân còn hướng tới một mục tiêu lâu dài hơn: hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh ngay từ những mét đường đầu tiên đến trường.

Các lực lượng của Công an phường Bồ Đề ra quân sáng 4-9

Không để vi phạm trở thành “thói quen” trước cổng trường

Sau sắp xếp, trên địa bàn phường Bồ Đề có 16 trường công lập, gồm 2 trường THPT, 4 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường liên cấp. Đây là những địa bàn thường xuyên tập trung đông học sinh, phụ huynh và phương tiện vào đầu giờ sáng và cuối buổi học, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất trật tự giao thông nếu không được tổ chức, điều tiết kịp thời.

Trước thực tế đó, Công an phường Bồ Đề đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng Cảnh sát trật tự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Hội Cựu chiến binh cùng tham gia tại các điểm trường.

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Bồ Đề có mặt từ sớm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Theo Trung tá Nguyễn Đức Văn, Phó Trưởng Công an phường Bồ Đề, ngay từ 6h30 ngày 4-9, lực lượng đã đồng loạt ra quân triển khai tại những tuyến đường, khu vực và cổng trường có mật độ giao thông cao. Việc tổ chức lực lượng được thực hiện theo từng địa bàn, từng khung giờ, nhằm kịp thời điều tiết giao thông, hạn chế ùn ứ và chủ động phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn.

“Công an phường đã huy động Cảnh sát trật tự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và cựu chiến binh để ra quân tại hiện trường, triển khai đến các điểm trường. Bên cạnh kiểm tra, xử lý, lực lượng cũng tập trung tuyên truyền, nhắc nhở để học sinh, phụ huynh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật”, Trung tá Nguyễn Đức Văn chia sẻ.

Đợt ra quân được thực hiện theo Kế hoạch số 437 ngày 29-8-2026 của Công an thành phố Hà Nội về đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, phụ huynh học sinh và phương tiện đưa đón học sinh năm học 2026-2027; đồng thời cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 92 ngày 2-9-2026 của Công an phường Bồ Đề.

Mục tiêu được đặt ra không chỉ là xử lý những vi phạm nhìn thấy tại cổng trường, mà quan trọng hơn là ngăn chặn từ sớm những hành vi có thể trở thành thói quen nguy hiểm. Lực lượng Công an phường Bồ Đề tập trung kiểm tra việc học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi dàn hàng ngang; dừng, đỗ không đúng quy định. Bên cạnh đó, để các tuyến phố được lưu thông, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường Bồ Đề cũng tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những phương tiện điện có dấu hiệu “độ”, “chế”, kích tốc, mở tốc, gây cản trở giao thông.

Cùng với đó, trách nhiệm của phụ huynh cũng được đặt vào trọng tâm. Việc giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn mà còn có thể dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc đối với chính học sinh và gia đình.

Công an phường Bồ Đề xử lý nghiêm các vi phạm gây cản trở giao thông

Phụ huynh cũng là một phần của “cổng trường an toàn”

Cũng theo chỉ huy Công an phường Bồ Đề, tại các cổng trường, yêu cầu xử lý vi phạm được đặt song hành với tuyên truyền, giáo dục. Đặc biệt với học sinh, việc xử lý phải phù hợp với lứa tuổi, bảo đảm tính giáo dục, không làm ảnh hưởng đến tâm lý các em, qua đó giúp các em hiểu rõ vì sao phải chấp hành thay vì chỉ biết sợ bị xử phạt.

Trên các tuyến Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Tạ Đông Trung, Ngọc Lâm, Hồng Tiến, Nguyễn Thế Rục, Nguyễn Gia Bồng… và khu vực các trường Long Biên I, Long Biên II, Ngọc Thụy, Gia Thượng, Gia Quất, Hoàng Như Tiếp, Lâm Hạ, Hoàng Minh Đạo…, lực lượng Công an phường Bồ Đề tăng cường tuần tra, kiểm soát theo các khung giờ học sinh đến trường, tan học.

Một nội dung khác được đặc biệt chú trọng là phương tiện đưa đón học sinh. Công an phường phối hợp với nhà trường kiểm tra điều kiện của phương tiện, người điều khiển, hợp đồng đưa đón, số lượng học sinh, thiết bị an toàn và các điều kiện liên quan. Các điểm trông giữ phương tiện xung quanh trường học cũng được rà soát, nhất là những nơi có nguy cơ tiếp nhận xe máy của học sinh chưa đủ tuổi điều khiển.

Song song với kiểm tra, xử lý, Công an phường phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền về quy định đội mũ bảo hiểm, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đi ngược chiều, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi; đồng thời tuyên truyền phòng ngừa đua xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng và bảo đảm an toàn tại các khu vực đường sắt.

Các tổ công tác của Công an phường Bồ Đề triển khai đồng loạt tại các cổng trường sáng 4-9

Mô hình “Cổng trường học an toàn giao thông” cũng được triển khai với sự tham gia của nhà trường, phụ huynh, học sinh và các lực lượng chức năng. Những bản cam kết chấp hành pháp luật giao thông được xem như một cách để trách nhiệm không dừng lại ở lời nhắc của lực lượng chức năng mà trở thành sự tự giác của mỗi gia đình và học sinh.

Đợt cao điểm được Công an phường Bồ Đề triển khai từ ngày 4-9-2026 đến 14-3-2027, trong đó giai đoạn đầu từ 4-9 đến 2-10 tập trung kiểm tra, xử lý mạnh các vi phạm; sau đó tiếp tục duy trì kiểm tra, tuyên truyền và phòng ngừa.

Một buổi sáng trước cổng trường có thể chỉ kéo dài vài chục phút, nhưng chính trong khoảng thời gian ngắn ấy, những thói quen giao thông được hình thành và lặp lại mỗi ngày. Bởi vậy, giữ an toàn từ cổng trường không chỉ là câu chuyện của một giờ cao điểm, mà là cách xây dựng ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh hôm nay, để mỗi hành trình đến lớp thực sự bắt đầu bằng sự an toàn.