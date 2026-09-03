Đề xuất Nhà nước quy định giá tối đa với dịch vụ kiểm soát khí thải xe máy

ANTD.VN -Dự thảo Thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đề xuất Nhà nước quy định giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp dự thảo Thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, hiện chưa có quy định cụ thể về cơ chế quản lý giá dịch vụ kiểm định khí thải, khiến các cơ sở đăng kiểm thiếu cơ sở pháp lý để xây dựng, kê khai, niêm yết và công khai giá.

Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm việc xác định và thực hiện giá dịch vụ công khai, minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng.

Bộ Xây dựng đề xuất Nhà nước quy định giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định khí thải xe gắn máy

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất Nhà nước quy định giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Các cơ sở đăng kiểm được chủ động quyết định mức giá cụ thể nhưng không vượt quá mức giá tối đa do Nhà nước quy định.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ chế này vừa bảo đảm vai trò quản lý của Nhà nước và bảo vệ quyền lợi người dân, vừa tạo sự chủ động cho các cơ sở đăng kiểm trong tổ chức cung ứng dịch vụ và tiết giảm chi phí.

Các cơ sở đăng kiểm cũng phải thực hiện kê khai, niêm yết và công khai giá theo quy định, giúp người dân biết trước mức phí phải thanh toán.

Dự thảo quy định giá tối đa và giá cụ thể của dịch vụ kiểm định khí thải không bao gồm thuế giá trị gia tăng, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định (nếu có) và các chi phí phát sinh theo yêu cầu riêng của khách hàng.

Các khoản chi phí phát sinh có thể bao gồm lưu trú, di chuyển, thông tin liên lạc, vận chuyển và tháo lắp thiết bị, thuê bãi đỗ hoặc chi phí làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ theo quy định.

Việc xác định rõ phạm vi giá được kỳ vọng giúp người dân nắm đầy đủ các khoản phải thanh toán, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát và hạn chế tình trạng phát sinh các khoản thu ngoài quy định.

Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định trường hợp xe đã đến công đoạn sử dụng thiết bị kiểm tra khí thải thì chủ phương tiện phải thanh toán 100% giá dịch vụ kiểm định theo quy định.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ chế đề xuất nhằm thiết lập phương thức quản lý giá thống nhất, minh bạch đối với dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; bảo đảm quyền lợi người dân, tạo sự chủ động cho cơ sở đăng kiểm và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.