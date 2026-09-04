'Nắn' ý thức chấp hành pháp luật giao thông ngay từ cổng trường

ANTD.VN - Ngay từ đầu giờ sáng 4-9, tại nhiều cổng trường trên địa bàn phường Ba Đình (TP Hà Nội), cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã có mặt để hướng dẫn, điều tiết giao thông, đồng thời kiểm tra, nhắc nhở và xử lý những trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, phụ huynh học sinh và phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn Thành phố năm học 2026-2027, sáng 4-9, Công an phường Ba Đình đồng loạt triển khai lực lượng tại các trường học trên địa bàn.

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Ba Đình có mặt từ sớm để phân luồng, điều tiết giao thông

Tại các điểm trường, lực lượng Cảnh sát trật tự tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông của học sinh và phụ huynh; đồng thời kiểm tra phương tiện đưa đón học sinh. Những trường hợp vi phạm được kịp thời nhắc nhở, tuyên truyền hoặc xử lý theo quy định.

Giữa khung cảnh đông đúc trước cổng trường, cán bộ, chiến sĩ không chỉ làm nhiệm vụ kiểm tra. Với những phụ huynh còn lúng túng trong việc dừng, đỗ phương tiện, lực lượng Công an trực tiếp hướng dẫn; với học sinh, các chiến sĩ nhắc nhở từ những điều rất nhỏ như đội mũ bảo hiểm đúng quy định, đi đúng phần đường, quan sát kỹ khi qua đường.

Nhiều trường hợp vi phạm giao thông đã bị nhắc nhở

Trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý các vi phạm tại cổng trường THPT Phan Đình Phùng, Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình cho biết, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học được đơn vị xác định là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, nhất là vào các khung giờ cao điểm đầu buổi học và khi tan trường.

“Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phải gắn với tuyên truyền, hướng dẫn để học sinh và phụ huynh hiểu, tự giác chấp hành pháp luật về giao thông. Chúng tôi mong muốn mỗi phụ huynh không chỉ đưa con đến trường an toàn mà còn là một tấm gương về ý thức chấp hành pháp luật để các em hình thành thói quen giao thông văn minh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”, Đại úy Nguyễn Tiến Quang chia sẻ.

Phụ huynh vội... và trẻ cũng vội quên việc chấp hành Luật Giao thông

Cũng theo chỉ huy Công an phường Ba Đình, khu vực cổng trường thường tập trung đông học sinh, phụ huynh và phương tiện trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu không có sự tổ chức, hướng dẫn và ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, rất dễ xảy ra tình trạng dừng, đỗ tùy tiện, ùn ứ cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Do đó, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý, Công an phường tiếp tục phối hợp với Ban Giám hiệu các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến học sinh. Các nội dung về đội mũ bảo hiểm, chấp hành tín hiệu giao thông, điều kiện điều khiển phương tiện, không tụ tập dưới lòng đường và những quy tắc cần thiết khi tham gia giao thông được phổ biến phù hợp với từng lứa tuổi.

Nhiều trường hợp đã bị xử phạt

Việc xử lý những hành vi vi phạm cũng được thực hiện với mục tiêu chấn chỉnh từ sớm, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác. Đặc biệt, với phụ huynh, việc chấp hành đúng quy định không chỉ bảo đảm an toàn cho chính mình mà còn trực tiếp hình thành cách ứng xử giao thông cho con em.

Một học sinh có thể dễ dàng ghi nhớ lời thầy cô dặn về an toàn giao thông, nhưng cũng sẽ học rất nhanh từ chính cách cha mẹ đội mũ bảo hiểm, dừng xe, sang đường hay ứng xử khi tham gia giao thông.

Từ những cổng trường, việc xây dựng văn hóa giao thông vì thế bắt đầu từ những điều giản dị nhất

Trong năm học 2026-2027, Công an phường Ba Đình tiếp tục phối hợp với các trường học duy trì công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm, hướng tới xây dựng khu vực cổng trường an toàn, văn minh, kỷ cương; hạn chế nguy cơ tai nạn, ùn tắc và từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông trong học sinh.

Bởi một “cổng trường an toàn” không chỉ được tạo nên bởi những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ mỗi buổi sáng, mà còn cần bắt đầu từ sự tự giác của mỗi phụ huynh, mỗi học sinh và trách nhiệm chung của cả cộng đồng.