Ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh: Gần 322.000 lượt xe lưu thông trên 15 tuyến cao tốc Bắc- Nam

ANTD.VN -Số liệu từ Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (ngày 29/8), tổng lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc Bắc - Nam đạt hơn 321.770 lượt, tăng hơn 117.300 lượt, tương đương hơn 57% so với mức hơn 204.400 lượt của ngày 27/8.

Trước đó, ngày 28/8, tổng lưu lượng trên 15 tuyến đã đạt gần 262.600 lượt, tăng hơn 28% so với ngày 27/8. Như vậy, ngay trước và trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện trên trục cao tốc Bắc - Nam liên tục tăng cao.

Số liệu cho thấy mức tăng lưu lượng khá rõ tại hầu hết các đoạn tuyến. Trong đó, Chí Thạnh - Vân Phong tăng gần 86%, từ 7.464 lên 13.865 lượt xe; Vĩnh Hảo - Phan Thiết tăng hơn 85%, từ 15.863 lên 29.377 lượt; Bùng - Vạn Ninh tăng hơn 73% và Vạn Ninh - Cam Lộ tăng hơn 71%.

Một số đoạn tuyến khác cũng ghi nhận mức tăng trên 60% như: Quốc lộ 45 - Nghi Sơn tăng gần 70%; Hàm Nghi - Vũng Áng tăng hơn 67%; Vũng Áng - Bùng tăng hơn 67%; Phan Thiết - Dầu Giây tăng hơn 69%.

Gần 322.000 lượt xe lưu thông trên 15 dự án cao tốc Bắc- Nam trong ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh

Đáng chú ý, Phan Thiết - Dầu Giây là một trong những đoạn có lưu lượng tuyệt đối cao nhất, đạt 47.580 lượt xe trong ngày 29/8, tăng 19.474 lượt so với ngày 27/8.

Trong khi đó, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn là tuyến duy nhất trong bảng số liệu ghi nhận lưu lượng giảm, từ 11.072 xuống 10.079 lượt xe, tương đương giảm 9%.

Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, dù mật độ phương tiện tăng mạnh, báo cáo đánh giá hoạt động giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản vẫn được duy trì thông suốt.

Một trong những yếu tố góp phần duy trì dòng phương tiện trong cao điểm nghỉ lễ là hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

Theo báo cáo, trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc tăng gần 60%, 100% trạm thu phí trên các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác vẫn duy trì vận hành liên tục 24/7.

Hệ thống xử lý giao dịch tự động được đánh giá hoạt động ổn định, nhanh chóng, bảo đảm phương tiện qua trạm thuận lợi, không phải dừng chờ.

Song song với ETC, hệ thống giao thông thông minh (ITS) tiếp tục hỗ trợ công tác giám sát và điều hành giao thông trên các tuyến cao tốc.

Dữ liệu từ mạng lưới camera và các thiết bị giám sát được cập nhật về Trung tâm điều hành, giúp theo dõi tình hình phương tiện trên tuyến. Hệ thống biển báo điện tử VMS cung cấp thông tin, cảnh báo và hướng dẫn để người tham gia giao thông chủ động điều chỉnh hành trình.

Các lực lượng vận hành, kỹ thuật và tuần đường cũng duy trì chế độ trực 24/7, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ người tham gia giao thông trong thời gian cao điểm.

Thực tế lưu lượng tăng mạnh nhưng giao thông vẫn cơ bản thông suốt cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của ITS và thu phí điện tử trong tổ chức, giám sát và vận hành mạng lưới cao tốc, đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu giao thông tăng cao.